Drama um einen Schwan Ein Jungtier ist gegen eine Laterne geflogen. Hans-Jürgen Hölzel trieb es zurück in die Zschopau. Damit begann eine lange Zeit der Ungewissheit.

Dieses Höckerschwanenweibchen hat schon einiges durchmachen müssen: Zuerst haben die Elterntiere ständig nach ihm gehackt, erzählt Hans-Jürgen Hölzel. Und später ist es von den Osterpaddlern auf der Zschopau in Waldheim aufgeschreckt worden. In seiner Panik flog das Tier gegen eine Straßenlaterne. © Dietmar Thomas

Es waren bange Minuten für Hans-Jürgen Hölzel. Er musste mit ansehen, wie ein Schwan mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Straßenlaterne flog und benommen liegenblieb. Das Tier ist ihm über die letzten Monate ans Herz gewachsen. „Ich füttere im Winter immer die Vögel. Und im Januar kam dann der Schwan. Seitdem war er jeden Tag zum Fressen da. Er kennt mittlerweile auch meine Stimme“, sagt der Waldheimer.

Vor allen Dingen Letzteres sollte sich am Karfreitag als Glücksfall erweisen. „Auf der Zschopau waren die Osterpaddler unterwegs. Für das etwa ein Dreivierteljahr alte Höckerschwanenweibchen waren die Kanuten neu, es hat sich sehr erschrocken und ist deshalb in Panik weggeflogen“, sagt Hölzel. Der Flug endete an der Straßenlaterne mitten auf der vielbefahrenen Kreuzung Kirschallee/Döbelner Straße/Niederstadt. „Der Schwan war benommen, taumelte regelrecht und lief dann in Richtung Meinsberger Berg davon“, erzählt der 74-Jährige und ihm ist anzumerken, wie nah ihm das Erlebte noch immer geht.

Weil das Tier sich von der Zschopau entfernte, versuchte er, es langsam über die Straße zurückzutreiben. „Ich habe die Arme ausgebreitet und auf den Schwan eingeredet: Nu mein Kleener, komm her, dort unten ist deine Zschopau.“ Im Nu habe sich ein Stau gebildet. „Die Autofahrer standen den ganzen Meinsberger Berg rauf, es gab Gegenverkehr. Aber die Leute haben sich wirklich gut verhalten. Keiner hat gehupt, sondern alle Autofahrer haben gewartet. Das war wunderbar, da habe ich mich gefreut“, sagt Hans-Jürgen Hölzel. Etwa eine halbe Stunde habe das ganze Unterfangen gedauert – was die Geduld der Kraftfahrer zusätzlich eindrücklich beweist. „Die Leute haben ihre Handys genommen, gefilmt und Fotos gemacht“, sagt der Waldheimer.

Angst vor der Geflügelpest

Hölzels Mühen haben sich letzten Endes ausgezahlt. „Als der Schwan seine Zschopau sah, ist er rein und in Richtung Kreuzfelsen geschwommen, hat seine Flügel geschüttelt – und dann war er weg. Drei Tage lang war er weg.“ Er habe sich Sorgen gemacht und überlegt, ob er den Tierarzt verständigen sollte. „Ich wusste ja nicht, ob der Kleene verletzt ist und wo er sich aufhält“, sagt Hölzel. Deshalb habe er sich gemeinsam mit seiner Frau auf die Suche gemacht: vom Wehr am Diedenhainer Weg bis hin zum ehemaligen Stadtbad. Doch nirgends sei das Jungtier zu sehen gewesen. „Und dann plötzlich, Ostermontag, ich stehe früh am Hoftor, da schaut plötzlich ein Hals aus der Zschopau. Der Schwan war wieder da. Er hat gefressen und gefressen bis zum Gehtnichtmehr und dann hat er sich vors Tor gelegt und erst einmal lange geschlafen“, erzählt Hans-Jürgen Hölzel.

Seitdem kommt das Höckerschwanenweibchen mehrmals täglich zum Grundstück der Familie, das am Lauf der Zschopau steht, um zu fressen. „Eigentlich ist es nicht einhundertprozentig in Ordnung, dass wir die Wildvögel füttern. Man sollte auch kein zu großes Vertrauensverhältnis aufbauen. Aber der Schwan ist doch irgendwie unser Freund geworden und wir sind an ihn gewöhnt“, so Hölzel. Berührt habe er das Jungtier jedoch nie. „Erstens können Schwäne beißen. Und zweitens ist ja da noch die Sache mit der Geflügelpest“, sagt der Rentner. Sobald einer der Wildvögel auf dem Grundstück Kot abgesetzt hat, hätte Hölzel diesen sofort mit Wasser weggespült. Sicherheit geht vor. Schließlich will er sich noch lange am Schwan erfreuen.

