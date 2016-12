Drama in den Tiefen des Windbergs Zweiter Advent vor 140 Jahren: tragisches Ende einer Sonntagsschicht.

Der Windbergschacht um 1860. Zu dieser Zeit ist der Berg im vorderen und mittleren Abschnitt nur zum Teil bewaldet. Im Hintergrund das einstige Verwaltungsgebäude. Die Grube war vor 140 Jahren Schauplatz einer Katastrophe. Kleine Abbildung: ein Restgebäude auf den Höhen des Windbergs, das heute als Tierheim dient. © Sammlung: Siegfried Huth

Ein Schreckensdatum gerät in Vergangenheit. Gemeint ist die Windbergkatastrophe, der in den Abendstunden des 10. Dezember 1876 25 Bergleute zum Opfer fallen. Männer der ersten Schicht sind am zweiten Advent wie immer in den Schacht der AG Potschappler Actienverein eingefahren. Die Arbeit in der Unterwelt des Windbergs scheint ihren gewohnten Gang zu nehmen. Doch plötzlich ist die Hölle los. Ein dumpfes Grollen tönt aus dem Innern des Berges, ein ohrenbetäubendes Dröhnen folgt. Ein grausiges Alarmzeichen, das den Bewohnern nur allzu vertraut ist.

Unheimliche Stille

Das donnerartige Getöse hat die Kumpel aus den umliegenden Dörfern aufgeschreckt. Im Sturmschritt hetzen sie zum Schacht. Die ersten Eindrücke, die sich den herbeieilenden Männern aufdrängen, lassen Schlimmes befürchten. Der Fahrkorb gleicht einem Trümmerhaufen. Über Leitern nähern sich die Kumpel dem Unglücksbereich. Die Gezeugstrecke ist völlig verschüttet. Wo vor einer Stunde noch munteres Klopfen zu hören war, herrscht unheimliche Stille, von den eingeschlossenen Männern keine Lebenszeichen. Eine bittere Erkenntnis breitet sich aus: Die Rettungsaktion ist zum Scheitern verurteilt.

Das Unglück hätte noch dramatischere Dimensionen annehmen können, wäre, wie an Wochentagen üblich, die gesamte Schicht eingefahren. Kein Kumpel hätte eine Chance zum Überleben gehabt. Erschütternde Szenen spielen sich ab – aber auch Kritiker melden sich zu Wort. Nach Meinung von Experten entwickeln sich vor allem an Sonntagen schlagende Wetter. Bei längeren Pausen, so wird argumentiert, sammeln sich Gase, die Explosionen auslösen können. Überdies seien die bestehenden Schutzmaßnahmen zu lasch und nicht umfassend genug. Tatsächlich ereignet sich schon kurz nach der Windbergtragödie in Südwales eine Explosion böser Wetter, die das Leben von 19 Bergleuten auslöscht, und das wieder an einem Sonntag.

Der Tod im Windbergschacht ereilt die Kumpel in einer Tiefe von 1 600 Fuß (altes Längenmaß, ein Fuß etwa 25 bis 34 cm). 200 Kollegen aus umliegenden Gruben sind einen Tag nach der Katastrophe zur Stelle, um die Leichen der ums Leben gekommenen Männer und acht Schwerverletzte zu bergen. Die Opfer, Förderleute und Bergzimmerlinge, hinterlassen fast ausnahmslos Frau und Kinder. Zum Schmerz der Hinterbliebenen gesellt sich große Not. Die Knappschaftskasse zahlt nur die Särge.

Schmerzlicher Abschied

In der Residenz wird eine Hilfsaktion angekurbelt. Im renommierten Victoriasalon, Waisenhausstraße, stellen sich Varietékünstler für einige Sondervorstellungen zur Verfügung. Solidaritätsbekundungen, die freilich die Sorgen der betroffenen Familien nur bedingt lindern können.

Drei Tage nach dem Unglück kommt es auf dem Döhlener Friedhof zur zentralen Trauerfeier. Hunderte geben den Opfern das letzte Geleit. Neben Angehörigen reihen sich Einwohner sowie Bergleute und Beamte einheimischer Schächte in den Trauerzug ein. Der Choral des Kirchenchors erklingt, Pfarrer Rönisch zitiert an der großen Grabstelle ein Bibelwort: „Herr, wes soll ich mich getrösten? Ich hoffe auf dich!“ Das Geläut aller Kirchen im Weißeritztal beschließt die Feier.

Im Nachhinein setzt sich Freiherr von Burgk in der Amtshauptmannschaft für die Bildung eines Gremiums ein, das notleidende Hinterbliebene betreuen soll. Ein Komitee konstituiert sich, dass Witwen mit ihren Kindern materielle Hilfe zukommen lässt. Unterstützung, die nach einiger Zeit versandet. Das Leid im Kreis der Angehörigen aber hält noch lange an.

zur Startseite