Drahtzieher bleiben unbehelligt Ein Riesaer wird verurteilt, weil er in einen Kreditbetrug mit einer Ruine verwickelt war. Aber: Wer plante die Masche?

In diesem Haus sind keine Wohnungen vermietet – um das zu erkennen, braucht man kein Gutachter zu sein. Dennoch gelang es mit dieser Abbruchbude und falschen Papieren, einen 145 000-Euro-Kredit zu ergaunern. © Ellen Liebner

Der Putz fällt ab, die Fenster sind kaputt, durch die Zimmerdecke sieht man den Himmel: Dem Haus an der B 173 in Plauen sieht man von Weitem an, dass dort seit Jahrzehnten keiner mehr lebt. Und doch gelingt es mit der abrissreifen Bruchbude, im Jahr 2010 einen Kredit über 145 000 Euro von der Commerzbank zu ergaunern. Geld, das bis heute verschwunden ist. Erst sieben Jahre später stand für die Tat jetzt ein Riesaer vor Gericht – und kam mit einer recht milden Strafe davon.

„Wir sehen ein gerütteltes Maß an Selbstverschulden bei der Bank“, sagt Alexander Keller, Vorsitzender Richter des Schöffengerichts. Hätte die Bank ihre Regeln eingehalten, wäre überhaupt kein Schaden eingetreten. Doch der Reihe nach. 2008 kauft der Angeklagte – ein früherer Profifußballer – Bekannten aus Nünchritz für offiziell 500 Euro die Bruchbude in Plauen ab, ohne sie ein einziges Mal in Augenschein zu nehmen.

Zwei Jahre später ist aus dem Abrisshaus plötzlich eine attraktive Immobilie geworden. Zumindest auf dem Papier. 2010 verkauft der Riesaer das Objekt an einen Hallenser, der offenbar mit unter der Decke steckt. Allerdings nicht mehr für 500 Euro, sondern für das 360-fache dieser Summe: Nun geht es um einen Kaufpreis von 180 000 Euro. Einziger Zweck dieses Weiterverkaufs ist es, mit dem angeblich so attraktiven Haus als Sicherheit einen Kredit zu ergaunern. Tatsächlich zahlt die Commerzbank 145 000 Euro an den Hallenser aus, nachdem ihr die geforderten Unterlagen vorliegen – unter anderem der Grundbuchauszug, ein Lageplan, Fotos, ein Gutachten, Mietverträge.

Links zum Thema Eine Ruine für 145000 Euro

Daran gab es nur einen Haken: Ein Großteil der Unterlagen war gefälscht. Während auf dem Papier das Haus eine satte Rendite versprach, verrottete es tatsächlich weiter. Das hätte die Bank merken müssen, sagt ein Zeuge am Mittwoch vor Gericht. „Das Geld hätte erst fließen dürfen, nachdem ein von der Bank beauftragter Gutachter das Objekt von außen und innen unter die Lupe genommen hätte“, sagt ein Finanzkaufmann, über dessen Büro die Finanzierung vermittelt worden war.

Das unterblieb. Und das Geld floss auf ein eigens eingerichtetes Konto, von dem es rasch per Überweisungen und Abhebungen in unauffälligen Beträgen von je unter 10 000 Euro verschwand. Dabei gab es diverse Empfänger, denen offenbar Legenden erzählt wurden – etwa von angeblichen Beziehungsproblemen und davon, dass man das Geld vor einer Freundin in Sicherheit bringen müsse. Die Empfänger sollten das Geld jeweils abheben und abliefern, 200 Euro durften sie laut Zeugenaussagen behalten. – An dieser Stelle kommt eine ominöse Gesellschaft mit Namen GNIG ins Spiel. Ein Riesaer, der sein Konto und das seines Ziehsohnes für je eine 9 000-Euro-Überweisung zur Verfügung gestellt hatte, erklärt deren Prinzip: „Bei Seminaren in Dresden wurde uns versprochen, dass man mit Immobilien aus Zwangsversteigerungen Kredite aufnehmen und mit der anschließenden Vermietung Geld machen könne.“ Die Teilnehmer der Seminare hätten je 100 Euro Teilnahmegebühr zahlen müssen. Außerdem seien sie aufgefordert worden, weitere Teilhaber zu werben, die je 7 500 Euro einbringen sollen. Zudem sollten sie Konten für die Immobiliengeschäfte eröffnen, auf die Erlöse aus solchen Geschäften fließen sollten – wie aus dem mit der Plauener Schrottimmobilie. „Ich habe meine 9 000 Euro verabredungsgemäß abgehoben und dem Chef der GNIG am Puschkinplatz in bar übergeben“, sagt der Zeuge. Auch er habe 200 Euro behalten dürfen. Später aber habe sich der Chef mit dem Geld abgesetzt.

Ob die Geschichte stimmt und der Käufer und der Verkäufer der Plauener Immobilie bloß Strohmänner waren, lässt sich nicht mehr aufklären: Weil die Bank den Vorfall sehr spät anzeigte und sich die Ermittlungen hinzogen, sind die Betrugsvorwürfe bei allen anderen Beteiligten verjährt. In jedem Fall aber hat der Riesaer Angeklagte gewusst, dass er falsche Papiere beim Weiterverkauf der Immobilie einreichte. Deshalb wurde der bislang unbescholtene Lkw-Fahrer zu anderthalb Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Zusätzlich muss der hoch verschuldete Mann in Raten 900 Euro an den Riesaer Verein Sprungbrett zahlen.

zur Startseite