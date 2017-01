Drängten Wölfe die Wildschweine ins Dorf?

Die Schweinerei unmittelbar nach dem tierischen Besuch. Der Schaden wurde beseitigt, doch der Schreck sitzt noch tief. © privat, dpa; Montage: SZ

Waren neue Wölfe in der Massenei dafür verantwortlich, dass zwei Wildschweine am Dienstag in den Großharthauer Hofladen eindrangen und Schäden anrichteten? Dem Lupus Institut, in Sachsen mit dem Wolf-Monitoring beauftragt, liegen aktuell aus dem Gebiet bei Großharthau bzw. der Massenei keine Hinweise auf Wölfe vor, heißt es auf Anfrage beim Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz. Jedoch sei es möglich, dass Wölfe sporadisch oder regelmäßig vorbeikommen. Benachbarte Territorien sind die Laußnitzer Heide und der Hohwald. Der Großraum zwischen Neustadt und Bischofswerda zähle zum Territorium der Hohwaldwölfin.

Der für Großharthau zuständige Jagdpächter Mario Winkler vermutete nach dem Vorfall im Laden, dass Wildschweine zum Schutz vor Wölfen verstärkt in Siedlungen kommen. Fotos hätten ihr Vorkommen in der Massenei bestätigt. Laut Kontaktbüro gäbe es aber keinen Zusammenhang zwischen der Anwesenheit von Wildschweinen in Siedlungen und Wölfen. (cm)

