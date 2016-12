Drängler auf der Autobahn

Zwei gesuchte Fahrzeuge entdeckt Großpostwitz/Bautzen. Zwei Fahndungserfolge meldet die Polizei vom Dienstag – dank dem automatischen Kennzeichenerfassungssystem. 18.30 schlug es bei einem Renault Master an, der auf der B 96 durch Großpostwitz rollte. Das Fahrzeug war in Polen als gestohlen gemeldet. Die Beamten der gemeinsamen Fahndungsgruppe stellten die Personalien des Fahrers, eines 45 Jahre alten Weißrussen, fest und das Fahrzeug sicher. Ebenfalls sichergestellt wurde ein Chrysler Voyager. Die Beamten entdeckten ihn 20.50 auf der Autobahn an der Abfahrt Bautzen-Ost. Auch dieses Fahrzeug war zur Sicherstellung als Beweismittel in einem Strafverfahren ausgeschrieben. Der Fahrer in diesem Fall war ein 46-jähriger Pole. Die Ermittlungen in beiden Fällen werden anschließend von den polnischen Behörden übernommen.

Hoher Schaden bei Einbruch Kleinwelka. In einen Markt in der Hoyerswerdaer Straße in Kleinwelka ist am Mittwochmorgen eingebrochen worden. Die Täter beschädigten die Schiebetüren des Ladens, gelangten so in einen Vorraum, den sie durchwühlten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Dagegen entstand am Gebäude ein Schaden in Höhe von 10000 Euro.

Bei Unfall verletzt Malschwitz. Eine 51-Jährige ist bei einem Unfall in Cannewitz leicht verletzte worden. Sie fuhr mit ihrem VW Polo. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete auf dem angrenzenden Feld. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Einbrechen Klauen Moped und Handy Kamenz. Ein frisch aufgearbeitetes Simson S 50 sowie ein Handy wurden in der Nacht zu Dienstag zur Beute von Einbrechern. Die Täter waren in einen Betrieb in der Macherstraße eingedrungen. Das Diebesgut ist 1100 Euro wert, daneben entstand Schaden in Höhe von 500 Euro am Gebäude. Die Kripo ermittelt.

Einbrecher im Einkaufsmarkt Radeberg. Ein Einkaufsmarkt in der Dresdner Straße wurde zwischen Montag und Dienstag zum Ziel von Einbrechern. Fünf Kästen Bier und zwei Computerbildschirme im Wert von 650 Euro nahmen die Täter mit, zudem verursachten sie 250 Euro Schaden am Gebäude.