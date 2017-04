Aus dem Gerichtssaal Drängeln, drohen, Scheibenwischen Ein Großenhainer fühlt sich von Langsamfahrern behindert – und landet wegen Nötigung vor Gericht.

Im Außenspiegel eines Fahrzeugs ist ein zu dicht auffahrendes Auto zu sehen, ein Drängler mit eingeschalteten Scheinwerfern. So eine Situation kann schnell eskalieren. © Symbolfoto/dpa

BMW-Fahrer haben unter deutschen Verkehrsteilnehmern nicht eben den besten Ruf. Bei einer Umfrage des ADAC gaben 51 Prozent der Teilnehmer an, dass hinterm Steuer der bayerischen Nobelmarke besonders aggressive Auffahrer und Drängler sitzen. Der Großenhainer, der wegen Nötigung auf der Anklagebank des Amtsgerichtes Riesa sitzt, gehört offenbar zu dieser Kategorie. Als er die Ereignisse beschreibt, die ihn dorthin brachten, steigt ihm immer noch die Zornesröte ins Gesicht. Dabei liegen sie schon ein Dreivierteljahr zurück.

Der Delinquent, nennen wir ihn Oliver S., war mit seinem BMW auf der B 98 in Richtung Riesa unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Pkw überholen. Der aber, so schildert es der Angeklagte, fuhr fast in der Straßenmitte. Und das mutwillig – er habe ihn ganz offensichtlich nicht überholen lassen wollen. In einer Biegung sei es fast zu einem Unfall gekommen. Als Oliver S. vorbeifahren wollte, habe das Auto vor ihm die Kurve geschnitten, sodass er heftig in die Bremsen steigen musste.

Überprüfen lässt sich der Sachverhalt nicht, denn das Ehepaar, das in dem Wagen saß und die Sache zur Anzeige brachte, ist nicht zur Zeugenbefragung erschienen. Deshalb muss sich das Gericht auf ihre Aussagen bei der Polizei stützen. Dort hatten die Geschädigten angegeben, dass Oliver S. sie überholte, sich vor ihr Auto setzte und zweimal versuchte, sie auszubremsen. Nur mit größter Mühe hätten sie einen Zusammenstoß verhindern können.

Der Angeklagte bestreitet nicht, dass er die Langsamfahrer zum Anhalten bewegen wollte. Um die Sache verbal zu klären, wie er sagt. Dass die Situation für alle Beteiligten hätte lebensgefährlich werden können, will er nicht so recht einsehen. Erst auf eine dringliche Nachfrage des Staatsanwalts räumt er ein, dass sein Verhalten wohl nicht ganz richtig gewesen sei. Aber damit war die Sache noch nicht zu Ende. Die Geschädigten stoppten natürlich nicht. Aus gutem Grund, denn ihrem Kontrahenten war schon gehörig der Kamm geschwollen. Zunächst verloren sich beide Parteien aus den Augen, weil Oliver S. offenbar eine andere Fahrstrecke wählte.

Auf der B 169 vor Riesa trafen sie wieder aufeinander. Der Angeklagte sei auf der Überholspur fast einen halben Kilometer aggressiv neben ihnen hergefahren und habe ihnen mit der Faust gedroht, gaben die Eheleute zu Protokoll. Stimmt nicht, widerspricht Oliver S., die anderen hätten vielmehr den berühmten „Scheibenwischer“ gemacht. Das ist jene Geste, mit der man anzeigt, dass man sein Gegenüber für nicht ganz klar im Kopf hält.

Wie dem auch sei – die Sache endete damit, dass die Geschädigten eine Polizeistreife ansprachen und den Vorfall schilderten. Die Autonummer des BMW hatten sie vorsorglich notiert.

Dass Oliver S. ein cholerisches Temperament hat, ist bei seinem Auftritt vor Gericht nicht zu übersehen. Deshalb überrascht es ein wenig, als der Staatsanwalt anbietet, das Verfahren gegen eine Geldbuße einzustellen. Richter Herbert Zapf lässt durchblicken, dass er dem Angeklagten lieber einen Führerscheinentzug aufgebrummt hätte. Aber ohne eine Zeugenaussage der Geschädigten fehlt die nötige Klarheit für drastischere Sanktionen. Deshalb lässt sich Zapf auf den Antrag der Anklage ein, erhöht die Geldbuße allerdings von 300 auf 500 Euro. Die müssen nun innerhalb von drei Monaten an eine gemeinnützige Organisation überwiesen werden. Geschehe das nicht pünktlich, mahnt der Richter, sei die Fahrerlaubnis weg.

