Drachenboote suchen Paddler Der Wettstreit auf der Elbe ist ein Höhepunkt des Pirnaer Stadtfests. Noch sind nicht alle Startplätze vergeben.

Um die Wette paddeln beim Stadtfest Pirna: Noch gibt es freie Startplätze. © Archiv: Daniel Förster

Es ist nicht mehr lange hin: Zum Pirnaer Stadtfest am 17. und 18. Juni findet wieder der traditionelle FEP-Drachenboot-Cup auf der Elbe statt. Für diesen sportlichen Wettstreit gibt es noch freie Plätze für Firmen, Vereine und andere Institutionen. In einer Mannschaft können 14 bis 18 Personen mitpaddeln. Die dafür benötigte Ausrüstung, wie beispielsweise Drachenboot, Paddel und Steuerleute, werden vom Wettkampf-Ausrichter Grün-Weiß Pirna bereitgestellt. Ausgetragen wird der Drachenboot-Cup als sogenannter Mixed-Fun-Cup. Auf die Strecke gehen also gemischte Mannschaften, ein Team muss dabei aus mindestens sechs Frauen bestehen. Die originellsten Teams werden mit Preisen prämiert. Auf diejenigen Mannschaften, die die Plätze eins bis drei belegen, warten begehrte Pokale. Die Wettkämpfe starten am 17. Juni mit einem gemeinsamen Treffen aller Starter 10.30 Uhr am Bootshaus vom Sportverein Grün-Weiß. Die Startgebühr beträgt 100 Euro je Mannschaft. Ambitionierte Paddler können sich noch bis einschließlich 2. Juni im Pirnaer Rathaus anmelden. (SZ)

Anmeldung: Telefon 03501 556370; sport@pirna.de

zur Startseite