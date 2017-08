Drachen vor Novembermond Am 12. August findet in der ostsächsischen Kunsthalle eine Stiftungsaktion statt. Im Angebot der Auktion am nächsten Sonnabend: Dietrich Arlt.

Dietrich Arlt, „Drachen vor Novembermond“, Farbholzschnitt, 1992, 28,5 x 39,5 cm. Der Limitpreis beträgt 80 Euro. © Repro: SZ

Die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz führt bereits zum neunten Mal eine Benefizauktion statt, bei der, Künstler aus der Lausitz, aber auch Sammler und mit der Lausitz sympathisierende Künstler Werke einreichen, deren Erlös zur Hälfte der Stiftung zugutekommt. Mit dabei ist auch der Maler Dietrich Arlt.

„Drachen vor Novembermond“ heißt ein Farbholzschnitt von ihm, den die Stiftung für Kunst und Kultur aus eigenen Beständen versteigert. Dietrich Arlt, 1936 in Niederschlesien geboren, aufgewachsen in der Niederlausitz, ging 1955 nach Westberlin und studierte Theologie und Kunst. 1997 kehrte er in die Oberlausitz zurück und initiierte den Herrnhuter Kunstbahnhof. Nach seinem Tod im Jahr 2005 begann für seinen Nachlass eine unruhige Zeit, mit Zwischenlagerung und Erbensuche und einem guten Ende. Die Stiftung für Kunst und Kultur kaufte den Nachlass, lies ihn inzwischen von Falk Nützsche aus Bischofswerda katalogisieren und bringt mit dem Farbholzschnitt „Drachen vor Novembermond“ mehrfach vorhandene Drucke wieder in den Kunstkreislauf. Wie jetzt auch zur Stiftungsauktion in Pulsnitz am kommenden Wochenende.

Vorbesichtigung ist möglich

Die Kunstauktion findet am 12. August in der Ostsächsischen Kunsthalle Pulsnitz ab 14 Uhr statt. Birgit Weber, Beigeordnete des Landrates, wird selbst den Hammer schwingen, heißt es. Vorbesichtigungen sind in der Ostsächsischen Kunsthalle Pulsnitz, Robert-Koch-Straße 12, donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr möglich, heißt es ausdrücklich. (szo)

