Drachen kämpfen in der Post Die neue Trainingsstätte des Nieskyer Vereins Kampfkunstschule „Goldener Drache“ ist jetzt am Postplatz 1 in Görlitz.

Alexander Bastian trainiert mit seinem Sohn Leonardo Alexander Kung-Fu. © Nikolai Schmidt

Alexander Bastian trainiert mit seinem Sohn Leonardo Alexander Kung-Fu in der neuen Trainingsstätte des Nieskyer Vereins Kampfkunstschule „Goldener Drache“ am Postplatz 1 in Görlitz. Die Trainingsprogramme und Kurse werden dort seit Anfang Januar fünf Tage die Woche, von 10 bis 21 Uhr, angeboten. Das neue Domizil im Postgebäude wird von den Kindern „Drachenschule“ genannt. Aufgrund der aktuellen Witterung bittet der Verein für alle Vormittags- und Abendkurse (ab 18 Uhr) um Anmeldung. (SZ)

www.jinlong-niesky.de , 035818774168

