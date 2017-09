Dr.-Friedrichs-Straße 7 fällt

Das Haus Dr.-Friedrich-Straße 7 in Zittau wird derzeit abgerissen. © Thomas Eichler

Zittau. Der Abriss der Dr.-Friedrichs-Straße 7 in Zittau hat begonnen. Es ist das ist das fünfte leer stehende Haus, das die Städtische Wohnbaugesellschaft in den letzten Wochen abgerissen hat. Insgesamt sind in diesem Jahr bereits mindestens zwölf Gebäude in der Stadt und ihren Ortsteilen dem Erdboden gleich gemacht worden. (SZ/tm)

