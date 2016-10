Dozent auf dem Schirm Die Volkshochschule testet Seminare via Internet. Der Lehrer erscheint dabei auf dem Rechner. Das hat gleich mehrere Vorteile.

Kristin Preuß, Fachbereichsleiterin Beruf an der VHS, schaut sich Web-Seminar-Unterlagen am PC an. Kursteilnehmer können das auch von zu Hause aus, außerdem erleben sie den Dozenten via Bildschirm. © Rafael Sampedro

Kurse an der Volkshochschule sind nach wie vor beliebt. Das Problem dabei: Längst nicht mehr jeder Kurs wird in jeder Stadt angeboten. Manches findet sich in Zittau, manches in Löbau, manches im Nordkreis. Andere Angebote kann die Volkshochschule Dreiländereck nicht anbieten, weil es in der Region an Dozenten fehlt – oder an ausreichend Interessenten für einen Kurs.

Mit Internet und Computer will die Volkshochschule sich nun aus dem Dilemma befreien, nicht alle Weiterbildungswünsche erfüllen zu können. Die neuen, sogenannten Webinare sind dabei Seminare, die übers Internet, also das Web, übertragen werden. Ein Dozent steht beispielsweise in Kassel in einem Hörsaal und spricht in Richtung einer Kamera. Volkshochschulen im ganzen Land können deren Signal einfangen und an ihre Kursteilnehmer weitergeben. Das funktioniert in den Räumen der VHS, klappt aber auch bei den Teilnehmern daheim oder am Arbeitsplatz, wenn Rechner und Internetleitung fit genug sind. Der Teilnehmer muss die Kursgebühr erst bezahlen, wenn klar ist, dass das Angebot vor Ort wirklich läuft.

Von der neuen Lernform könnten viele profitieren, ist man in der VHS überzeugt: Mütter mit kleinen Kindern, die so keine Kinderbetreuung organisieren müssen, Arbeitnehmer im Schichtdienst, die nicht immer zu den Kurszeiten frei haben, oder eben Interessenten für Kurse, die so spezifisch sind, dass keine ganze Klasse dafür zusammenkommt. Die melden sich für den Onlinekurs an, setzen sich vor den PC und können dort am Kurs teilnehmen, Aufgaben direkt am Rechner erledigen sowie Rückfragen an den Dozenten stellen. Das ist zur vorgegebenen Zeit möglich oder im Nachhinein, weil der Kurs aufgezeichnet und später abgespielt werden kann.

Ob dieses Angebot bei den Menschen im Kreis Görlitz ankommt, will die VHS nun testen. Diesen Monat startet das Projekt, die Anmeldung läuft. Angeboten werden Kurse, die zu Abschlüssen wie Finanzbuchhalter, Lohnbuchhalter oder Manager Betriebswirtschaft führen. Die Kosten liegen ähnlich denen der traditionellen Kurse, heißt es. So koste ein Kurs Finanzbuchhaltung 1 samt Lehrbuch 230 Euro, die Online-Variante mit zwei Lehrbüchern 249 Euro. Getestet wird das Lernen am PC in Löbau. Ist es erfolgreich, wird es auf den Landkreis ausgeweitet.

Das Ende der Kurse vor Ort werde damit aber nicht eingeläutet, wird betont. Die bekannte Arbeit der Volkshochschule geht weiter wie bisher. Die Onlinekurse sind zusätzliche Angebote, auf die die Menschen an der Neiße sonst verzichten müssten.

