Dortmund als Vorbild Bei RB Leipzig sieht man die Länderspielpause positiv. Dabei kamen einige Spieler mit Negativerlebnissen zurück.

Bei Länderspielreisen getrennt, doch bei RB Leipzig vereint: Die Nationalspieler Timo Werner (deutsche U21-Auswahl), Emil Forsberg (Schweden) und Yussuf Poulsen (Dänemark, v.l.). © dpa

Zu Beginn der Woche waren die Trainingsplätze von RB Leipzig noch ziemlich leer. Am Dienstag etwa hatten sich nur sieben Feldspieler zum Üben auf dem weitläufigen Gelände im Elsterflutbecken eingefunden. So überstieg die Anzahl der Betreuer, die um das Feld herumstanden, die der Kicker.

Gleich elf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft hatten die Leipziger in den vergangenen Tagen zu Länderspielen abstellen müssen. Mit dem Gehaltsetat (etwa 40 Millionen Euro) und dem Kader-Marktwert (ca. 70 Millionen Euro) ist beim Aufsteiger auch die Zahl der Nationalspieler gestiegen. Bis der erste deutsche RB-Spieler den Sprung in die A-Nationalelf schaffen wird, ist es wohl nur eine Frage der Zeit. Timo Werner und seine Kollegen sind bereit für die Nominierung.

Doch fürs Erste gehört es für den Bundesliga-Neuling auch zum Lernprozess im Oberhaus dazu, dass in Länderspielwochen mehr als die halbe Mannschaft auf Reisen ist. Doch wie in fast allen anderen Bereichen, sind die Messestädter auch in puncto Belastungssteuerung Vollprofis. Ein ausgeklügelter, individueller Belastungsplan reguliert, wann welcher Spieler wie belastet wird. „Die Jungs werden alle durchgecheckt, wenn sie von ihren Nationalteams zurückkommen“, sagt Trainer Ralph Hasenhüttl. „Wir wenden sehr viel Zeit dafür auf, um die richtige Belastung für die Jungs ausfindig zu machen.“

Da die Mannschaft erst am Donnerstag wieder komplett beisammen war, konnte nach einem Tag Regenerationstraining erst am Freitag die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag beginnen. Doch Hasenhüttl ist nicht bange, dass sein erfolgreiches Team durch die Unterbrechung aus dem Tritt gerät. „Aus der ersten Länderspielpause sind wir mit einem tollen Sieg gegen Dortmund gekommen“, sagt der Österreicher. „Wolfsburg ist ein ähnlich großes Kaliber. Wir hoffen, dass wir uns dort wieder genauso auf den Punkt topfit präsentieren können.“

Auch Timo Werner, der seine Länderspielreise mit der U21 wegen eines Schlags auf den Knöchel vorzeitig abbrechen musste, glaubt, dass Leipzig in den nächsten Spielen an den starken Start anknüpfen kann. „Wir haben gegen Dortmund eindrucksvoll gezeigt, dass wir mit so einem Bruch gut umgehen können“, sagt der Top-Torschütze von RBL. „Ich mache mir keine Sorgen, dass wir durch die Pause in unserem Spiel beirrt sein könnten.“

Entscheidende Spieler, gibt Werner zu bedenken, kennen das Spielsystem bereits seit vielen Jahren. „Die Neuen, zu denen ich auch gehöre, haben das mittlerweile ebenso verinnerlicht. Wir harmonieren einfach gut“, sagt er. Zudem kommt dem Team zugute, dass Hasenhüttl in der Saisonvorbereitung akribisch an Automatismen feilte, auf die die Spieler notfalls sogar im Schlaf zurückgreifen könnten. Weiterer Vorteil: Die Viererkette sowie Kapitän Dominik Kaiser hatte keine Länderspielverpflichtungen und konnten regenerieren.

So geht der Überraschungs-Tabellenfünfte der Bundesliga auch gegen die Wolfsburger mit Selbstvertrauen in die Partie. Nicht umsonst haben die Leipziger das Ziel ausgegeben, in jedem Bundesligaspiel um den Sieg mitspielen zu wollen. Übrigens: Dass einige Kicker wie Yussuf Poulsen oder Oliver Burke mit Negativerlebnissen von ihren Länderspielreisen zurückkehren, sei laut Hasenhüttl kein Nachteil. „Es ist nicht schlimm, dass sie nicht gewonnen haben“, sagte der Chefcoach schmunzelnd. „Das dürfen sie am Wochenende gerne nachholen.“

