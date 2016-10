Doris Schröder-Köpf und Boris Pistorius sind ein Paar

Doris Schröder-Köpf und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. © dpa

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und die Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf (beide SPD) sind ein Paar. Das hat der NDR berichtet. Beide lehnten am Donnerstag im Landtag in Hannover eine Bestätigung oder ein Dementi ab. „Ich sage nichts – die Bilder sprechen ja für sich“, erklärte Pistorius. In Medien waren zuvor Fotos abgebildet, die die beiden Politiker gemeinsam bei früheren Parteiveranstaltungen zeigen. Schröder-Köpf sagte: „Ich verstehe Ihr Interesse, aber ich sage grundsätzlich nichts über mein Privatleben.“ Jeder Bericht öffne eine Tür für weitere Berichterstattung. Die Integrationsbeauftragte der Landesregierung lebt seit einiger Zeit getrennt von ihrem Ehemann, Altkanzler Gerhard Schröder (SPD). Pistorius hatte vor einem Jahr seine Ehefrau nach schwerer Krankheit verloren. Pistorius und Schröder-Köpf haben sich laut dpa-Informationen nach der Sommerpause gefunden. (dpa)

