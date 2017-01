Dorfwettbewerb in zehnter Runde Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt: „Orte mit Ideen und engagierten Bürgern gefragt!“

Beim Landeswettbewerb sind ab sofort Dörfer mit Ideen gesucht. © Uwe Soeder

Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt hat jetzt die zehnte Ausgabe des Sächsischen Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gestartet. Gefragt sind Dörfer, in denen die Bürger ihren Ort mit Tatkraft und guten Ideen gestalten und die sich mit anderen Dörfern im Wettbewerb vergleichen wollen. „Im ländlichen Raum Sachsens ist in den vergangenen Jahren viel bewegt worden. Innovative Modelle der Daseinsvorsorge und des Miteinanders stehen mehr und mehr im Mittelpunkt“, sagte der Minister.

Teilnehmen können Dörfer mit bis zu 3 000 Einwohnern. Die Leistungen in den Dörfern werden anhand der jeweiligen Ausgangslage und der individuellen Möglichkeiten bewertet. „Musterdörfer“ werden dabei nicht gesucht. Im Mittelpunkt steht vielmehr das Engagement der Bürger, die Entwicklung ihres Dorfes voranzubringen. Die Teilnahme kann in Abstimmung mit der jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung selbst in die Hand genommen werden, z. B. durch den Ortschaftsrat oder einem Heimatverein. Auf die Sieger warten attraktive Preise bis 5 000 Euro. (SZ)

