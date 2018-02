Dorfstraße wird ans Abwasser angeschlossen

Auch in Rödern soll die Dorfstraße in diesem Jahr an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen werden. Das wurde jetzt im Ebersbacher Gemeinderat bekannt. Der Wegebau danach wird allerdings noch nicht dieses Jahr zu schaffen sein, so Bürgermeister Falk Hentschel (CDU). Er ist für 2021 eingeplant. (krü)

