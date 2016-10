Dorfstraße noch eine Woche dicht Noch eine Woche müssen die Golberoder durchhalten. Dann wird ihre Ortsdurchfahrt wieder freigegeben.

© Steffen Unger

Diesen Sommer werden die Golberoder Bürger so schnell nicht vergessen. Seit Mitte April war in ihrem Ort Ausnahmezustand. Die umfangreiche Sanierung der Golberoder Ortsdurchfahrt geht jetzt in ihre letzte Phase. Ursprünglich war geplant, dass die aufwendigen Baumaßnahmen am vergangenen Wochenende beendet werden können. Wie das Landratsamt mitteilt, verzögert sich die Fertigstellung um zwei Wochen. „Wir müssen zusätzlich eine Schicht, die die Bauleute im Straßenuntergrund gefunden haben, ausbauen“, teilt Martina Aurisch vom Straßenbauamt in Pirna mit. Die Bauarbeiten seien durch die zahlreichen Leitungen, die sich im Ort befinden, erschwert worden. „Die vorhandene Vollsperrung bleibt bis zur endgültigen Fertigstellung bestehen“, so Aurisch weiter. Am Freitag, dem 28. Oktober, soll die Straße voraussichtlich für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Zudem gibt es neue Pläne zum weiteren Ausbau der Kreisstraße zwischen Golberode und Goppeln. Laut der Bannewitzer Gemeindeverwaltung ist der Landkreis bestrebt, diese Straße im Jahr 2018 zu sanieren – erst bis zur Senke im Gebergrund, anschließend bis zur Goppelner Hauptstraße, also der zurückgebauten früheren S 191.

Die Kreisstraße K 9003 in Golberode verbindet die Bannewitzer Ortsteile Goppeln mit Golberode. Ihre Sanierung ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Landkreis und der Gemeinde Bannewitz. Auf der Straße Zur Pappel wurde ein einseitiger Gehweg gebaut, der Bannewitzer Abwasserbetrieb hat einen neuen Regenwasserkanal angelegt. Alle Maßnahmen zusammen kosten rund 1,27 Millionen Euro.

