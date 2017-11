Dorfstraße muss warten In Fürstenau sollten die Baufahrzeuge anrücken. Doch das schnelle Internet hat Vorrang.

Die Straßensanierung in Fürstenau verzögert sich. © dpa

Eigentlich wollte die Stadt Altenberg noch vorm Winter einen Teil der Dorfstraße im Ortsteil Fürstenau in Ordnung bringen. Noch Mitte Oktober sah es danach aus, als könnten die Sanierungsarbeiten in den nächsten Tagen beginnen. Für rund 22 000 Euro soll Fahrbahnbelag erneuert werden. Doch jetzt hat Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) die Baumaßnahme abgeblasen. Darüber informierte er zur jüngsten Stadtratssitzung. Denn die Deutsche Telekom, die zurzeit im Gemeindegebiet das Internet schneller macht bzw. überhaupt in bestimmte Gebiete erst einmal bringt, kann auch in Fürstenau aktiv werden. Erst um die Jahreswende hatte sich entschieden, dass Altenberg die zugesagten Fördermittel für den zweiten Bauabschnitt in voller Höhe behalten darf, obwohl die Ausschreibung deutlich günstigere Kosten erwarten lässt. Deshalb ist es möglich, den Ausbau weiter zu planen und auch Fürstenau, Fürstenwalde, Müglitz und Gottgetreu mit zu erschließen. Nun sind die Bauarbeiter gerade in Fürstenau, um Kabel für das schnelle Internet zu verlegen, informierte Kirsten. Er will nun, dass erst einmal diese Maßnahme beendet wird. Denn niemand würde verstehen, wenn jetzt die Straße saniert und dann wieder wegen der Telekom aufgerissen wird. Der Straßenbau soll 2018 nachgeholt werden. (SZ/ks)

