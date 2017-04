Dorfplatz wird schöner und sicherer Viel und lange wurde diskutiert. Nun hat die Bushaltestelle einen neuen Platz. Für die Hunde findet sich auch noch eine Lösung.

Borthens Dorfplatz soll umgestaltet werden. © Archivfoto/SZ/Gunnar Klehm

Das hat es noch nie gegeben: dass ein Vorhaben so lange und so intensiv mit den Betroffenen vorbereitet wurde, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Seit 2008 ist die Umgestaltung des Borthener Dorfplatzes Thema. Rund 90 sich zum Teil widersprechende Einwendungen und Meinungen habe es dazu im Laufe der Zeit gegeben, viel mehr als es Anwohner am Dorfplatz gibt.

Die Planerin hat daraufhin einige Änderungen vorgenommen. Ein Thema, das besonders diskutiert wurde, war die Verlegung der Bushaltestelle. Für den neuen Standort müssen 85 Prozent der Schulkinder nicht mehr die Straße queren. Das war einer der Hauptgründe für die Verlegung. Nun wird das Bushäuschen noch verglast, damit die Kinder bei Regen, Wind oder Schnee geschützt sind.

„Ende des Jahres werden wir einen schönen Dorfplatz haben“, sagt Ortsvorsteher Dietmar Neumann (CDU). Und ein Platz für eine Hundetoilette findet sich sicher auch noch, sagt Bürgermeister Müller auf eine weitere Anregung.

zur Startseite