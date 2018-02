Dorfmitte folgt der Ortsdurchfahrt

Dörgenhausen. Die Stadtverwaltung Hoyerswerda hat nach wie vor die Neugestaltung der Dorfmitte am Gemeindehaus im Auge. Die konkreten Pläne dafür sind inzwischen fast ein Jahrzehnt alt. In der Antwort des Rathauses auf eine Anfrage von Ortschaftsrat Bernd Graf heißt es, Ziel sei, den Platz nach der gerade begonnenen Sanierung der Wittichenauer Straße neu zu gestalten. Das wäre laut aktuellem Zeitplan 2020. Die Stadtverwaltung macht jedoch auch klar, dass die Umsetzung davon abhängig ist, die gegenwärtig wieder einmal prekäre Finanzlage in den Griff zu bekommen. Es ist zwar eine Finanzierung über das EU-Programm zur Förderung von Maßnahmen im ländlichen Raum ins Auge gefasst. Dazu sind jedoch komplementär Eigenmittel notwendig. Um wie viel Geld es genau geht, steht zwar nicht in der Antwort an Bernd Graf. Allerdings hatte das Rathaus im Jahr 2009 von Kosten in Höhe von rund 200 000 Euro gesprochen. Die Stadt sichert zu, den Ortschaftsrat in die Projektplanung einzubeziehen. (MK)

