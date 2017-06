Dorfkonzept für Oberlichtenau Ein Planungsbüro aus Radeberg erhielt den Zuschlag für die Erstellung des Konzeptes.

Pulsnitz Bürgermeisterin Barbara Lüke begründete das Vorhaben. © Matthias Schumann

Ohne Konzepte kein Geld. So sieht das auch aus, wenn es um die Dorfentwicklung in Oberlichtenau geht: „Um an die Fördertöpfe zu kommen, brauchen wir ein Entwicklungskonzept“, sagte die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke jetzt vor dem Technischen Ausschuss.

Drei Firmen hatten mit einem Angebot auf die Ausschreibung zu einem solchen Konzept für den Ortsteil Oberlichtenau reagiert. Das günstigste gab mit etwa 25 000 Euro das Planungsbüro Schubert aus Radeberg ab. Das wurde im Technischen Ausschuss sehr wohlwollend aufgenommen und das Angebot bekam einstimmig den Zuschlag.

„Das Büro hat schon viele Projekte in unserer Region gehabt und kennt sich gut aus. Pulsnitz arbeite schon lang mit ihnen zusammen“, sagte die als Gast im Ausschuss anwesende Ortsvorsteherin von Oberlichtenau, Annett Thomschke. Die Kosten für das Konzept werden zu 80 Prozent über Fördermittel finanziert. (FS)

