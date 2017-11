Dorfhains Kasse ist im Minus Die Gemeinde muss viel Geld an Gewerbetreibende zurückzahlen. Nicht nur das schlägt teuer zu Buche. Es muss gespart werden.

Dorfhain muss sparen. Wenn die Gemeinde am Tharandter Wald einen neuen Etat aufstellen und genehmigt bekommen möchte, muss sie finanziell kürzer treten. Yvonne Eichler, die stellvertretende Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Tharandt und Dorfhain, zog jüngst in der Sitzung des Gemeinderates Dorfhain Bilanz für das erste Halbjahr. Sollten sich alle Einnahmen und Ausgaben für das laufende Jahr weiterhin so darstellen wie bisher, habe Dorfhain im Etat ein Defizit von rund 100 000 Euro.

Die Gründe dafür sind verschieden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, welche die Kommunen vom Freistaat erhalten, fallen für Dorfhain um rund 11 000 Euro geringer aus als geplant. Dies sei zunächst nicht absehbar gewesen. Außerdem muss Dorfhain, genauso wie andere Orte auch, mehr Geld fürs Personal aufbringen, unter anderem wegen steigender Tariflöhne. Sorgenkind sei diesmal allerdings die Gewerbesteuer. Da sich die Wirtschaftlichkeit der örtlichen Unternehmen wohl anders darstellte als angenommen, muss Dorfhain rund 60 000 Euro an Gewerbetreibende zurückzahlen. Das macht einen Großteil des Defizites aus. Es geht aber nicht nur Geld in der Kasse verloren. Den geplanten Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer wird Dorfhain voraussichtlich bis Ende des Jahres erreichen, sagt Eichler. Auch die Einnahmen für die Grundsteuern in den Bereichen Landwirtschaft und Wohnen verlaufen planmäßig.

Um das Minus unterm Strich auszugleichen, soll nun geschaut werden, wie Dorfhain Geld sparen kann. „Die Gewerbesteuer ist leider nicht berechenbar“, erklärt Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU) das Minus in der Kasse. Daher müssten nun Ausgaben genau überdacht werden. „Jegliche Luftschlösser sind gestrichen“, sagt er.

