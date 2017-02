Dorfhainer schaffen neues Bauland Der Gemeinderat hat über die Ortsentwicklung entschieden und damit auch darüber, wie die Zukunft von Dorfhain aussieht.

© Symbolbild/Thorsten Eckert

Die Gemeinde Dorfhain und die Stadt Tharandt sind einem gemeinsamen Konzept zur Ortsgestaltung ein Stück näher gekommen. Die Mitglieder des Dorfhainer Gemeinderates haben dazu auf ihrer Sitzung am Montagabend einstimmig den Entwurf des Flächennutzungsplanes beschlossen. Die Zustimmung ist notwendig, um den gemeinsamen Plan voranzubringen.

Allerdings waren den Dorfhainern noch zwei Änderungen wichtig: Zum einen wurden auf der Kleindorfhainer Straße noch einige Bauflächen ausgewiesen. Zum anderen entschieden sich die Gemeinderäte dafür, das Gebiet an der Niedermühle, auf dem sich eine Kfz-Werkstatt befindet und das als Außenbereich gilt, in dem Plan als Mischgebiet auszuweisen. Damit soll gewährleistet sein, dass sich die Firma in Zukunft weiter wirtschaftlich entwickeln kann. Schon zur Sitzung des Dorfhainer Gemeinderates im Dezember waren sich die Mitglieder darin einig, dass die betreffende Firma die Nutzung des Gebäudes von einer ehemaligen Kornmühle in eine Kfz-Werkstatt ändern kann.

Unter der Maßgabe, dass diese Fläche künftig als Mischgebiet ausgewiesen wird, stimmten die Dorfhainer Räte nun dem gemeinsamen Entwurf zum Flächennutzungsplan mit der Forststadt zu. Dieser Plan könne zwar hin und wieder, wenn die Notwendigkeit besteht, abgeändert werden. Prinzipiell werde dieser aber in seiner Gültigkeit für die nächsten zehn bis 15 Jahre beschlossen.

Die Mitglieder des Tharandter Stadtrates haben bereits auf ihrer Sitzung Ende voriger Woche das Papier verabschiedet. Dieses führt, genauso wie in Dorfhain, die Entwicklungspotenziale der Stadt Tharandt und den Ortsteilen auf.

Der Dorfhainer Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU) zeigte sich optimistisch, was die Entwicklung seiner Gemeinde angeht. Viele Familien würden in letzter Zeit nach Dorfhain ziehen. Die Nachfrage nach Bauland sei ungebrochen. Einen Einwohnerrückgang könne Dorfhain nicht verzeichnen. Eine Tendenz, die offenbar noch vor einigen Jahren nicht absehbar war.

Wie Andreas Hübner vom Tharandter Bauamt bestätigt, stelle die mittlerweile sechste überarbeitete Bevölkerungsprognose die Entwicklung für Tharandt und Dorfhain besser dar als zu Beginn. „Zum Glück“, sagt Dorfhains Bürgermeister. „Sicher ist der Flächennutzungsplan kein Wunschkonzert“, sagt Olaf Schwalbe, „aber wir müssen auch sehen, dass wir kein Schlafdorf werden.“ Neben Platz für Wohnbebauung, der Familien zugute kommt, müsse Dorfhain auch darauf achten, dass alle ansässigen Handwerker und Gewerbetreibenden vernünftig arbeiten können und in dem kleinen Ort am Tharandter Wald eine wirtschaftliche Perspektive haben, so Schwalbe.

Ziel ist es, den gemeinsamen Entwurf zum Flächennutzungsplan von Dorfhain und Tharandt vom 4. März bis einschließlich 4. April für jedermann öffentlich auszulegen. Interessierte haben dann die Möglichkeit, Einwände und Anregungen vorzubringen. Am 7. März tagt erneut der Tharandter Stadtrat zusammen mit einer Einwohnerversammlung zum erarbeiteten Plan. Ziel ist es, im Laufe dieses Jahres alle weiteren Abstimmungen zu veranlassen, damit Ende des Jahres der fertige Flächennutzungsplan beschlossen werden und in Kraft treten kann.

zur Startseite