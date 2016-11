Dorfhainer können Finanzplan einsehen

Die Gemeinde Dorfhain bereitet derzeit ihren Etat für das nächste Jahr vor. Aus diesem Grund haben alle Interessierten und Einwohner der Gemeinde die Möglichkeit, den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einzusehen. Dies ist noch bis zum 6. Dezember zu den aktuellen Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung Dorfhain möglich. Bis zum 15. Dezember haben Bürger die Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Einwendungen gegen den vorliegenden Entwurf vorzubringen. Diese werden dann in der nächsten Sitzung des Gemeinderates Dorfhain, am 19. Dezember, abgewogen. Zu diesem Termin soll auch der Etat samt den Investitionen für das neue Jahr auch beschlossen werden, erklärt Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU). Dieser sei bereits so erarbeitet, dass er genehmigungsfähig ist“, sagt er. (SZ/ves)

