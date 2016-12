Dorfhain will ans Netz Der Breitbandausbau wird die größte Investition für 2017 – mithilfe der Einwohner.

ARCHIV - Ein Anschluss für ein DSL-Kabel aus dem Telefon-Festnetz ist am 20.07.2009 in Frankfurt am Main (Hessen) an einem DSL-Router zu sehen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (zu lsn «Schnelles Internet in Region Bautzen - Kaum weiße Flecken im Land» vom 15.08.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Frank Rumpenhorst / dpa / dpa © dpa

Mit einem guten Gefühl können die Dorfhainer in die Festtage starten. Zu ihrer letzten gemeinsamen Sitzung in diesem Jahr haben sie nun den Etat der Gemeinde beschlossen. Die meisten Einnahmen erzielt Dorfhain durch Steuern und öffentliche Abgaben. Sie machen die Hälfte auf der Ertragsseite aus. Der größte Kostenfaktor ist dagegen das Geld, was Dorfhain an den Landkreis abführen muss, mit 46 Prozent des gesamten Haushaltes. Zweitgrößte Ausgabe sind die Personalaufwendungen, die 23 Prozent ausmachen. Diese gestalten sich nun höher, da die Gemeinde die Bewirtschaftung des Abwassers wieder von der Enso zurück übernimmt.

Folgende wichtige Investitionen hat sich Dorfhain für das nächste Jahr vorgenommen: Die wohl größte Aufgabe für die 1 100 Einwohner große Gemeinde wird der Ausbau von Breitband. Knapp 822 000 Euro soll diese Maßnahme im nächsten Jahr wert sein. Für 2018 stehen sogar über zwei Millionen Euro für den Internetausbau auf dem Plan. Geld, das Dorfhain aber nicht allein aufbringen muss. 90 Prozent der Kosten hofft Dorfhain von Bund und Land finanziert zu bekommen. Den Rest stemmen die Dorfhainer – mit vereinten Kräften. Für 84 000 Euro soll außerdem das Dorfhainer Kinderzentrum eine neue Fassade erhalten. Eine Maßnahme, die mit gut 76 000 Euro gefördert werden soll. Außerdem ist vorgesehen, auf der Schulstraße eine Löschwasserzisterne für 76 000 Euro zu bauen, die fast zur Hälfte gefördert wird.

Auch im beliebten Dorfhainer Erlebnisbad stehen Investitionen an. Abgesehen von neuen Spielgeräten für fast 2 400 Euro soll endlich der Weg durchs Freibadgelände komplett barrierefrei gestaltet werden. Bisher ist die Strecke zu den Schwimmbecken zur Hälfte immer noch eine Holperpiste. „Was nützt uns in diesem Fall ein halbfertiger Weg“, sagt Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU). Etwa 15 300 Euro soll es kosten, den Weg fertigzustellen. Fast 5 000 Euro muss Dorfhain dafür selbst aufbringen. Auch ein weiteres, großes Projekt will Dorfhain 2017 in Angriff nehmen. Das Gemeindezentrum in Dorfhains Mitte soll zumindest schon einmal geplant und alle notwendigen Absprachen mit Behörden getroffen werden, damit die folgenden Jahre gebaut werden könne, so der Bürgermeister. Vorerst ist er aber mit dem Erreichten zufrieden: „Wir können stolz sein, wie sich Dorfhain entwickelt hat“, sagt er.

zur Startseite