Dorfhain sucht Lösung für Imbiss Noch ist unklar, wer im Sommer die Gastronomie im Erlebnisbad Dorfhain führt. Eine Bewerbung gibt es aber schon.

Gibt es im Bad nächstes Jahr wieder Imbiss? © Thorsten Eckert

Ist der Imbissbetrieb im Dorfhainer Erlebnisbad im nächsten Sommer gesichert? Über dieser Frage sitzen gerade die Mitglieder des Gemeinderates samt Rathausspitze. Es habe bisher nur eine Bewerbung für die gastronomische Versorgung gegeben, nämlich von Familie Prüfer, sagt Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU). Falk und Peggy Prüfer hatten bereits während der letzten Saison zusammen mit ihrem Geschäftspartner Daniel Schröder den Betrieb der Bad-Gastronomie und des benachbarten Sportcasinos übernommen. Da Daniel Prüfer aus beruflichen Gründen in Zukunft nicht mehr für den Betrieb zur Verfügung steht, will das Ehepaar Prüfer die gastronomische Versorgung nun selbst in die Hand nehmen. Derzeit kümmert sich aber der Dorfhainer Sportverein, von dem das Sportcasino auch gepachtet ist, um den Betrieb der Gaststube. In den Sommermonaten würde diese Aufgabe jedoch die Kräfte der Mitglieder des Sportvereins übersteigen.

Ziel ist es deshalb, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Daher konnte zur Sitzung des Gemeinderates an diesem Montag noch keine Entscheidung getroffen werden. „Mein Favorit wäre es, wenn es beide Parteien zusammen angehen“, sagt Olaf Schwalbe. Im Januar soll ein Gespräch zwischen allen Beteiligten stattfinden und Einigkeit erzielt werden. Das Ergebnis dessen wird anschließend vom Gemeinderat Dorfhain bestätigt. (SZ/ves)

zur Startseite