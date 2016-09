Dorfhain setzt auf Glasfaser Das Hickhack um den Internet-Ausbau im Ort ist vorbei. Der Gemeinderat schafft jetzt Tatsachen – nicht ohne Grund

Nach wochenlangem Hin und Her hat Dorfhain nun endgültig den geplanten Internet-Ausbau auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat hat am Montagabend einstimmig beschlossen, den bereits im Sommer eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das heißt: Dorfhain setzt weiter auf den Breitbandausbau mit Glasfasertechnik. Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, Fördermittel zu beantragen für das größte Infrastrukturprojekt des 1100-Einwohner-Ortes in den vergangenen Jahren. Bis zu zwei Millionen Euro würde der Ausbau kosten. Beteiligen sich möglichst viele Hauseigentümer und Gewerbetreibende finanziell, winkt eine 90-prozentige Förderung über Bund und Freistaat. Die Bauarbeiten müssen dann bis Ende 2018 fertig sein, um dieses Geld zu bekommen.

Für die Dorfhainer, die von dem Vorhaben „Breitband in jedes Haus“ profitieren wollen, bedeutet dies jetzt, dass sie – wie geplant – bis zum Freitag, dem 30. September, gegenüber der Gemeindeverwaltung erklären müssen, ob sie sich beteiligen. Die Gemeinde hatte Anschreiben dazu an die rund 550 Haushalte in Dorfhain verschickt. Klappt es mit einer 90-Prozent-Förderung, zahlt die Gemeinde 23 000 Euro. Jeder Haushalt beteiligt sich mit 280 Euro. Firmen müssten je nach Mitarbeiterzahl 1 120 Euro (ab zwei) oder 560 Euro (einer) überweisen. Es gab Kritik an dem Modell – auch am Montagabend beim Gemeinderat.

„Ich will nur einen Anschluss, soll aber für zwei zahlen – das sehe ich nicht ein“, sagte zum Beispiel ein Einwohner, der ein Einfamilienhaus besitzt, das allerdings als Mietwohngrundstück ausgewiesen ist. Heike Linné von der Gemeindeverwaltung dazu: „Die 280 Euro entsprechen dem Infrastrukturanteil je Haushalt.“ Grundlage der Berechnung seien steuerliche Festsetzungen und wie die jeweilige Immobilie eingestuft worden sei. Das Modell, das sich am Solidaritätsgedanken orientiert, sei fair. Bei einer Zustimmung zum Glasfaserausbau gebe es auch nur einen Hauptanschluss pro Haus. Verteiler oder Endgeräte im Haus wie Router oder Telefone müsste jeder selber finanzieren. Die alten Leitungen stünden aber weiterhin zur Verfügung. „So oder so – wir werden diesen Breitbandausbau stemmen“, betont Linné. „Es geht um die Zukunft“, betont auch Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU). Je mehr Leute mitmachen, desto mehr wird gefördert.

Später seien Anschlusskosten ohne die aktuelle Ausbauförderung laut Experten mindestens zehnmal höher. „Wir sollten die Möglichkeit nutzen, jetzt das Fördergeld zu bekommen“, erklärt Heike Linné. „Unsere Chancen stehen nicht schlecht.“ Und auch die umstrittene Offerte der Telekom stehe dem Vorhaben nicht im Weg.

Einwilligung bis Freitag möglich

Mit dem jüngsten Beschluss der Gemeinderäte bleibt die Telekom außen vor. Das Unternehmen hatte im August mit Ende der gesetzlichen Ausschreibungsfrist Interesse bekundet, im kleinen Dorfhain für schnelles Internet zu sorgen. Mit der selbst für Fachleute überraschenden Bewerbung geriet die erhoffte Förderung ins Wanken. Denn das Geld gibt es laut der Gemeinde nur, wenn sich kein Unternehmen findet, die für schnelleres Internet sorgen will.

Der Haken sei aber: Der Bewerber würde auf seine vorhandene DSL-Technik im Ort setzen und diese auf den neuesten Stand bringen. Damit seien aber nur Datenübertragungsraten zwischen sechs und 50 Megabit pro Sekunde. Die Glasfasertechnik sei langfristig besser, erklärten Experten. Nur so würden Raten von 100 Mbit/Sekunde und mehr garantiert möglich sein. Für zukünftige technische Erfordernisse sei das entscheidend. Die Gemeinde fürchtet zudem, dass sie Gewerbetreibende verliert – und damit auch Steuereinnahmen. Von Unternehmern im Ort gab es bereits Kritik am viel zu langsamen Internet. Derzeit sind dort nur Raten von durchschnittlich zwei Mbit/Sekunde möglich. „Es geht auch darum, Arbeitsplätze zu sichern, sie hier zu erhalten“, sagt Schwalbe. „Es muss schnell eine Lösung gefunden, daher gehen wir auch den steinigen Weg.“

Angesichts der Telekom-Offerte folgten zuletzt Wochen der Unsicherheit. Nicht wenige Dorfhainer zweifelten, ob sie bei dem Glasfaservorhaben mitmachen. Auch die Gemeinde, die vorsorglich zweigleisig fuhr, war nicht so sicher. Sie beauftragte Juristen. Sie prüften die Bewerbung der Telekom. Inzwischen fühlt sich die Verwaltung auf der sicheren Seite. Die Telekom habe nun erklärt, zum Ablauf einer Frist keine detaillierte Vereinbarung mit der Gemeinde zu der Breitband-Versorgung eingehen zu können. Doch die Zeit drängt.

Oberstes Ziel sei, rasch schnelles Internet zu erhalten. Daher geht Dorfhain den eingeschlagenen Weg weiter. Wer bis zu diesem Freitag dem Glasfaseranschluss zustimmt, muss das Geld bis zum 15. Oktober überweisen. Bis Ende Oktober werde der Förderantrag auf den Weg gebracht. Klappt es – wider Erwarten – nicht mit dem Glasfaser-Ausbau, bekommen alle ihr eingezahltes Geld zurück, versichert Heike Linné.

