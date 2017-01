Dorfhain ist bei Bauherren beliebt

Der Wohnungsbau in Dorfhain reißt nicht ab. Die Mitglieder des Gemeinderates haben auf ihrer jüngsten Sitzung erneut ihr Okay für zwei Bauanträge gegeben. Auf der Bergstraße in Dorfhain soll ein alter Dreiseithof zum Wohnhaus umgebaut werden, inklusive Balkon. Bei dem Denkmal soll das Fachwerk erhalten bleiben.

Auch auf der Kleindorfhainer Straße im Ort soll Platz für Wohnen geschaffen werden. Hier will eine Familie ein Einfamilienhaus mit zwei Stellplätzen für Fahrzeuge neu errichten.

Die Gemeinde Dorfhain liegt zwar nicht unmittelbar im sogenannten Speckgürtel von Dresden, scheint aber zunehmend vom Bauboom in der Landeshauptstadt zu profitieren. „Wir freuen uns, wenn Familien bei uns ein neues Zuhause finden“, kommentiert Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU) die Entwicklung. (SZ/ves)

