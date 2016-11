Dorfhain gibt Gas beim Internetausbau Schnell hat die Verwaltung das Thema vorangetrieben. Nun ist schon viel entschieden – und das Projekt könnte bald starten.

Eine derart positive Resonanz der Bürger auf den Vorstoß der Dorfhainer Gemeindeverwaltung hat diese selbst überrascht: Am Ende des Bewerbungsverfahrens haben sich mehr als 80 Prozent aller 550 Haushalte in dem Ort bereiterklärt, selbst den Internetausbau mitzufinanzieren. „Das ist ein äußerst positives Ergebnis“, sagt etwa Heike Linné von der Gemeindeverwaltung.

Dorfhain hat sich beim Ausbau für das Betreibermodell entschieden. Ziel ist, 60 Prozent der Ausbaukosten vom Bund und 30 Prozent vom Freistaat gefördert zu bekommen. Zehn Prozent muss die Gemeinde selbst stemmen – und hat dafür ihre Bürger und Gewerbetreibenden um Hilfe gebeten. Denn schnelles Internet ist keine Pflichtaufgabe der Kommunen. So hat jeder Haushalt, der sich an dem Ausbau beteiligt, 280 Euro auf ein Konto der Gemeinde eingezahlt. Jeder Unternehmer mit mehreren Mitarbeitern 1 120 und jeder Einzelunternehmer 560 Euro. Beim Betreibermodell kann Dorfhain für mindestens sieben Jahre über die Infrastruktur des Netzes mitbestimmen. Ziel ist es, dass der Ort mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde durchs Internet surfen kann. Derzeit sind es im Schnitt nur zwei Megabit pro Sekunde.

Geplant wird der Ausbau von der Chemnitzer Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft TKI. Wie teuer der Ausbau mit Glasfaser- oder Kupferkabeln in dem Ort genau wird, kann noch niemand sagen. Die Berechnungen darf die Gemeinde so lange nicht veröffentlichen, bis das Ausschreibungsverfahren abgeschlossen und eine Firma den Zuschlag für das Projekt erhalten hat. Erste Schätzungen gingen aber für Dorfhain von Kosten von rund zwei Millionen Euro aus. Wenn das Fördergeld schnell fließt, könnten schon ab kommendem Sommer in Dorfhain die ersten Glasfaserkabel verbuddelt werden. Bis Ende 2018 will die Gemeinde das Thema abhaken.

