Dorfhain erhält zwei Millionen Euro für Internetausbau Damit die kleine Gemeinde ans Netz kommt, fließt Geld. Noch dieses Jahr soll gebaut werden.

Die Gemeinde Dorfhain wird mit schnellem Internet ausgerüstet. Bundesminister Alexander Dobrindt hat diese Woche in Berlin Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU) einen Fördermittelbescheid für den Breitbandausbau in der Gemeinde übergeben. Dorfhain erhält insgesamt knapp zwei Millionen Euro, um unterversorgte Gebiete ans Turbo-Internet anzuschließen. „Bei 1 117 gemeldeten Einwohnern im Jahr 2016 unterstützt der Bund jeden Dorfhainer Bürger beim Anschluss an schnelle Datenverbindungen direkt mit 1 745 Euro pro Person“, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig, der bei der Übergabe des Bescheids dabei war. Bereits im Juni vorigen Jahres hatte Dorfhain 50 000 Euro vom Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur für Beratungsleistungen im Bereich Breitbandausbau erhalten. Nun kann es an den Ausbau gehen. Damit ist Dorfhain nach Wilsdruff die zweite Kommune im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die eine Zusage über Fördermittel für den Ausbau von Internet erhält.

„Ohne unsere Dorfhainer und die Gewerbetreibenden hätten wir es nicht machen können“, sagt Heike Linné von der Gemeindeverwaltung. Denn 85 Prozent der Einwohner haben den Ausbau von Internet finanziell unterstützt und damit der Gemeinde zum notwendigen Eigenanteil verholfen. Voraussichtlich bis zum Juni will die Dorfhainer Rathausspitze nun die Leistung ausschreiben. Im Oktober könnte dann der Internetausbau starten, erklärt Heike Linné. (SZ/ves)

