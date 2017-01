Gut zu wissen Dorfhain erhält neue Mitte Die Gemeinde kann jetzt das Grundstück für das neue Dorfzentrum kaufen. Es wird höchste Zeit.

Die Grafik zeigt den Entwurf für das neue Dorfzentrum von Dorfhain. © Grafik: SZ

Dorfhain ist seinem Ziel ein Stück näher. Die Grundlagen für ein Dorfzentrum sind gelegt. Die Mitglieder des Gemeinderates haben auf ihrer Sitzung am Montagabend einstimmig entschieden, dass eine dafür vorgesehene Teilfläche an der Schulstraße in Dorfhain von der Gemeinde gekauft und vermessen wird.

Hier, auf dem insgesamt etwa 3 000 Quadratmeter großen Grundstück in der Dorfmitte, zwischen alter Schule, Kindertagesstätte und dem Dorfhainer Erlebnisbad soll der Mehrzweckbau entstehen. Ein Bäcker, altersgerechte Wohnungen, vielleicht eine Tagespflege, aber auf jeden Fall die Feuerwehr und der Rettungsdienst können hier in Zukunft ihren Platz haben, so die Pläne der Dorfhainer.

Bevor aber überhaupt gebaut werden kann, müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Und diese sind nach Ansicht der Rathausspitze derzeit richtig gut. Mit dem Konzept, das Dorfhain mit dem neuen Zentrum verfolgt, finde sich eine Bank zur Refinanzierung. Außerdem seien die Zinsen gerade günstig. Viel Zeit habe man schon verschenkt. „Wenn wir es jetzt nicht anpacken, riskieren wir irgendwann, ein Schlafdorf zu werden“, sagte Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU).

Soweit soll es nicht kommen. Dennoch tat sich der Gemeinderat zunächst schwer mit der Entscheidung, das Ackerland von privat zu kaufen, um daraus wertvolles Bauland zu machen. Der Grund dafür liegt aber nicht im Bauprojekt selbst. Es war vielmehr die Vorgehensweise, die manchen Gemeinderat zögern ließ. Bereits im November sollte der Gemeinderat die Vermessung des Grundstückes beschließen, ohne dass der Verkauf geklärt war. „Wir können nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen“, sagte Lutz Papperitz (Freie Wählergemeinschaft). Zuerst müsse das Grundstück gekauft werden, dann sei über die Vermessung dessen und das weitere Vorgehen zu befinden. Ähnlich sah das Gemeinderat Tobias Wagner (CDU): „Keiner will das Projekt verhindern, aber wir können eine solche Investition nicht einfach so durchwinken“, sagte er. Immerhin 3,5 Millionen Euro soll das neue Dorfzentrum mit etwa 2 500 Quadratmetern Nutzfläche insgesamt kosten. Das hat das Konzept ergeben, das vom Ingenieurbüro Arlt aus Dorfhain und dem Potsdamer Architekten Rüdiger Flender im Auftrag der Gemeinde erarbeitet und im Herbst vorigen Jahres vorgestellt wurde.

Baustart schon 2018?

Wie wichtig der neue Gebäudekomplex für den Ort ist, machte auch Feuerwehrchef Jürgen Richter deutlich. Die Kapazitäten des Feuerwehrgerätehauses An der Spitze in Dorfhain sind längst überstrapaziert. Mit einer kleinen Tribüne haben die Kameraden schon versucht, Platz zu gewinnen, für Ausrüstung und andere Sachen. Die Elektrik sei zudem veraltet, der Fußboden und die Waschgelegenheiten ebenso. „Es gibt einen Arbeitsschutz“, erklärte Jürgen Richter und dem komme man mitunter schon nicht mehr nach. Das neue Dorfzentrum biete daher auch für der Feuerwehr im Ort eine neue Perspektive. „So eine Gelegenheit kommt nicht wieder“, sagte er. Daher habe er der Dorfhainer Gemeindeverwaltung bisher auch umfangreich Unterlagen zugearbeitet, die das Projekt vorantreiben. Ähnlich wichtig ist der neue Standort auch für die Rettungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes in Dorfhain.

Das neue Dorfzentrum muss kommen. Das steht für die Dorfhainer fest. Aber wie gebaut wird und was es konkret kosten soll, darüber wollen die Gemeinderäte noch genauer befinden. Nur zu spät möge dies nicht sein, bemerkte Gemeinderätin Marlies Sollwedel (Die Linke). „Wir dürfen den nächsten Schritt nicht zu weit hinauszögern“, sagte sie. Abgesehen von den älteren Leuten in Dorfhain, die einen hohen Bedarf an Sozialwohnungen haben, gebe es auch viele junge Leute und Familien, für die müsse man eine Perspektive schaffen. Die Feuerwehr und den Rettungsdienst vor Ort zu haben, würden da genauso dazu gehören, wie die Kinderbetreuung. Mit dem neuen Mehrzweckbau habe Dorfhain auch in Zukunft wieder ein Zentrum, in dem sich die Menschen begegnen können, erklärte Marlies Sollwedel.

Mit der Kaufentscheidung für das benötigte Grundstück hat der Gemeinderat dafür eine Grundlage geschaffen. Nun müssen die Planungen weiter vorangetrieben werden. Ginge es nach Bürgermeister Olaf Schwalbe, könnte schon 2018 in Dorfhains Mitte gebaut werden.

