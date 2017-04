Gut zu wissen Dorfhain denkt digital Der Zeitplan für den ungewöhnlichen Internetausbau steht. Ohne ihn wären Arbeitsplätze gefährdet.

Sie haben ein gemeinsames Ziel vor Augen: schnelles Internet in Dorfhain. Heike Linné (v.l.) von der Gemeinde Dorfhain, Steuerberater Jan Herrmann, Bürgermeister Olaf Schwalbe, Alexander Zacharias von der Firma Jähnig und Ralf Lehnert, Dorfhainer und Telekommunikationsexperte. © Andreas Weihs

Ruckzuck Daten abrufen, Dateien herunterladen oder verschicken. Das sollte im Zeitalter der Digitalisierung möglich sein. Stattdessen surfen die Dorfhainer quasi im Schneckentempo durch das Internet. Mehr als sechs Megabit pro Sekunde sind nicht drin – in den meisten Fällen noch viel weniger. An manchen Straßen in Dorfhain gibt es sogar keinen Zugang ins digitale Netz. Damit soll Schluss sein. Für den rund 1 100-Seelen-Ort am Tharandter Wald kommt bald modernste Breitbandtechnik in die ländliche Idylle.

Wie wichtig schnelles Internet für den Ort ist, zeigte nicht nur die Einwohnerversammlung vorigen Sommer, bei der etliche Dorfhainer den geplanten Breitbandausbau im Ort bejubelten. Vor allem die rund 50 Gewerbetreibenden, die hier ansässig sind, sehnen schon länger dem digitalen Fortschritt entgegen. Für sie ist der Internetausbau existenziell. „Es würde uns wehtun, aber wenn in den nächsten Jahren nichts passiert, müssen wir den ländlichen Raum verlassen“, erklärt Alexander Zacharias die prekäre Situation für die Firma Jähnig, ein großes Unternehmen in Dorfhain. Knapp 50 Mitarbeiter beschäftigt die Gesellschaft für Felssicherung und Zaunbau, darunter 24 Bürokräfte. „Ohne Internet geht nichts“, sagt Prokurist Zacharias. Die gesamte Firmenstruktur unterliege der Digitalisierung. „In den nächsten zwei bis drei Jahren wird unser Bedarf auf 500 Megabit pro Sekunde steigen“, erklärt er. Ein Beispiel: Wenn Maschinen auf Baustellen repariert werden, müssen Mechaniker vor Ort über den Server der Firma das jeweilige Handbuch zur Maschine digital herunterladen, um die Technik wieder flott zu bekommen. „Mit einer Datengeschwindigkeit von derzeit gerade einmal zwei Megabit pro Sekunde, die für uns anliegt, geht das einfach nicht“, erklärt Zacharias.

Wichtiger Schritt zum schnellen Internet

Auch für Jan Herrmann und sein Steuerbüro in Dorfhain ist die Digitalisierung Thema Nummer eins. „Unser Büro hat zehn feste Mitarbeiter, alle aus der Region. Für viele von ihnen muss ich auch Heimarbeitsplätze anbieten können“, erklärt der Geschäftsführer der Steuerberatungsgesellschaft Streller, Lincke & Szurpit. Mit nur einem halben Megabit pro Sekunde, die dem Unternehmen an Datengeschwindigkeit zur Verfügung stehen, sei das ein Unding. Ganz zu schweigen von Expansionsplänen. „Die langsame Internetverbindung hier ist für uns ein echtes Wachstumsproblem“, macht Jan Herrmann deutlich. Umso glücklicher ist der Unternehmer nun, dass das Verbindungsproblem in Dorfhain zur digitalen Welt bald behoben werden soll. Dafür ziehen alle an einem Strang.

„Ohne das Engagement der Gewerbetreibenden hätten wir das Thema wohl nie so schnell angegangen“, gesteht Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU). Aber auch die Zustimmung vieler Einwohner in Dorfhain machte die Dringlichkeit deutlich, das Medium Internet voranzubringen. Einer davon ist Ralf Lehnert. Der Dorfhainer führte viele Jahre den Lehrstuhl für Telekommunikation an der TU Dresden. In Sachen Internet kennt er sich aus und verhilft deshalb nun auch seinem Wohnort zum digitalen Anschluss.

Gemeinsam mit der Dorfhainer Rathausspitze machte sich der Professor in Berlin für Dorfhains Verbindungsproblem stark – mit Erfolg. Erst kürzlich traf der Fördermittelbescheid vom Bund über fast zwei Millionen Euro im örtlichen Rathaus ein. Damit ist Dorfhain nach Wilsdruff erst die zweite Kommune im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die nun einen positiven Bescheid für den Breitbandausbau erhalten hat. Ein wichtiger Schritt.

Parallel dazu setzt die Dorfhainer Gemeindeverwaltung noch auf finanzielle Unterstützung des Freistaates. Rund 970 000 Euro soll das Land Sachsen noch zuschießen. Dann steht die Finanzierung für das insgesamt fast 3,3 Millionen Euro teure Ausbauprojekt. Und damit das finanzschwache Dorfhain auch seinen eigenen Anteil vollständig aufbringen kann, legen Gewerbetreibende und sogar ein Großteil der Dorfhainer Einwohner zusammen. Unternehmen unterstützen den Ausbau mit 1 120 Euro pro Anschluss. Bürger zahlen 280 Euro dazu, um Glasfaser bis ans eigene Haus gelegt zu bekommen, erzählt Heike Linné von der Gemeindeverwaltung stolz über das Engagement der Ortsansässigen. Denn das sei nicht selbstverständlich.

Zeitplan ist gesetzt

„Das ist einmalig in Deutschland“, sagt Ralf Lehnert. Der Telekommunikationsexperte verhalf bereits einem kleinen Ort im Saarland zu schnellem Internet – und zum wirtschaftlichen Aufschwung. Die zügige Datenbahn sorgte nämlich dafür, dass sich eine Reihe von Firmen für den Standort interessierten. Vielleicht in Zukunft auch für Dorfhain? „Möglich ist das“, sagt Lehnert. Mit den geplanten Neuerungen soll überall in Dorfhain eine Datengeschwindigkeit von mindestens 100 Megabit pro Sekunde möglich sein, nach Bedarf künftig auch im Gigabit-Bereich. Für die nächsten 20 bis 30 Jahre wäre Dorfhain gerüstet, erklärt Ralf Lehnert.

Bevor die Bagger anrücken können, hat die Kommune aber noch einige Hürden zu nehmen. Abgesehen von der noch ausstehenden Finanzspritze des Freistaates steht noch allerhand Papierkram an. Die Leistungen für Bau und Internetbetrieb müssen ausgeschrieben werden. Denn noch ist offen, wer für die schnelle Datenleitung im Ort sorgen wird. Spätestens Anfang nächsten Jahres soll aber gebaut werden können, damit bis Ende 2018 alle Dorfhainer über schnelles Internet verfügen. Bisher ist der Internetausbau in den Kommunen zwar eine freiwillige Aufgabe. Ginge es aber nach der Dorfhainer Rathausspitze, sollten vielmehr Orte auf den digitalen Zug aufspringen und sich um einen schnellen Zugang zum Internet bemühen. „Als Gemeindeverwaltung sind wir verantwortlich für das Gemeinwohl und dazu gehört auch schnelles Internet“, sagt Heike Linné.

