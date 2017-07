Dorfhain bittet Eltern zur Kasse Wer sein Kind in der Gemeinde betreuen lässt, muss bald tiefer ins Portemonnaie greifen.

Für Eltern, die ihren Nachwuchs in der Kita „Sonnenschein“ in Dorfhain beaufsichtigen lassen, kommt es dicke. Sie müssen ab Januar 2018 für ihr Kind bis zu 30 Euro pro Monat mehr berappen. Wer jetzt noch 194,85 Euro für eine neunstündige Betreuung seines ersten Kindes in der Krippe zahlt, der muss dafür ab nächstem Jahr 224,81 Euro pro Monat zahlen. Ähnlich groß fällt die Kostensteigerung auch im Bereich des Kindergartens aus. Künftig sind für neun Stunden im Kindergarten monatlich 146,61 Euro fällig. Aktuell sind es noch 117,30 Euro pro Monat.

Auch im Hort wird es teurer, wenn auch nicht in demselben Umfang. Hier zahlen Eltern ab 2018 für eine sechsstündige Betreuung ihres Kindes nicht mehr 68,62 Euro, sondern 79,17 Euro im Monat, also mehr als elf Euro zusätzlich. Ebenfalls teurer, aber immer noch etwas günstiger fallen die Elternbeiträge für Alleinerziehende und Eltern aus, die zwei oder sogar drei Kinder in der Einrichtung untergebracht haben. Ab dem vierten Kind ist die Betreuung weiterhin kostenfrei. Die Gebühren für Gastkinder bleiben gleich. Im Hort und Kindergarten zahlen Eltern jeweils zwei Euro pro Stunde, in der Krippe vier Euro pro Stunde für die Kinderbetreuung. Anders als beispielsweise im benachbarten Tharandt, wo die Beiträge zum August geändert werden, rechnet Dorfhain die Betriebskosten für die örtliche Kita immer zum Jahreswechsel ab. Deshalb werden die neuen Elternbeiträge auch immer zum neuen Jahr angepasst.

Der Grund für die enorme Kostensteigerung liegt in den gestiegenen Personal- und Sachkosten, die für den Betrieb der Kita in Dorfhain notwendig sind. Mit fast 208 000 Euro schlagen die Kosten fürs Personal in der Betriebskostenabrechnung von 2016 teuer zu Buche. Grund dafür sind höhere Tarife für die Erzieher und ein höherer Betreuungsschlüssel. Aber auch alle anderen Kosten, die für die Unterhaltung der Kita notwendig sind, sind im Vergleich zum Vorjahr von rund 98 500 Euro auf 116 400 Euro gestiegen.

Hinzu kommt, dass die Betriebszulassung für die Dorfhainer Kita auf etwas über 60 Kinder reduziert wurde. Obwohl weniger Kinder die Kita besuchen, müssen dennoch die laufenden Kosten für den Betrieb gezahlt werden.

