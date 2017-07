Dorfgemeinschaftshaus bekommt einen Anbau Den Schuppen soll der Heimat- und Feuerwehrverein nutzen können. Damit dürfte ein Konflikt beseitigt sein.

Am Dorfgemeinschaftshaus wird angebaut. © Symbolbild: Baldauif

Am Hirschbacher Dorfgemeinschaftshaus soll angebaut werden. Darauf verständigte sich der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung. In der als Schuppen konzipierten Erweiterung soll der Heimat- und Feuerwehrverein künftig seine Technik lagern können, die er für die Grünpflegearbeiten und den Winterdienst rund um das Dorfgemeinschaftshaus benötigt. Bisher lagern die Geräte im Öllager und zum Zugang zur Heizungsanlage. Das habe immer wieder zu Konflikten geführt, erklärte Ortsvorsteher Jörg Paulusch (CDU) in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Kritik kam unter anderem von Schornsteinfeger, Mitarbeitern des Bauhofes und Monteuren.

Der Schuppen soll diese Konflikte beilegen. Hier sollen neben den Geräten auch die Biertischgarnituren und die Heizpilze des Heimat- und Feuerwehrvereins gelagert werden. Die Stadt Glashütte hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass sie den Bau des Schuppens unterstützen werde, forderte allerdings, dass die Hirschbacher diesem Vorhaben mehrheitlich zustimmen. Die Räte votierten einstimmig für den neuen Anbau. (SZ/mb)

