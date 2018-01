Dorfgaststätten unter Druck Über eine Tochterfirma betreibt die Gemeinde mehrere Lokale. Das stößt einigen schon lange auf. Nun muss sich etwas ändern.

Röderaue. Wer die Dörfer der Röderaue besucht, kann ins Staunen geraten. Ausnahmslos jeder Ortsteil der Gemeinde hat mindestens eine Gaststätte. Koselitz die Rollmopsschänke, Raden und Pulsen haben jeweils einen Landgasthof, Frauenhain mit dem Waldhäusl und dem Auencafé sogar zwei Wirtshäuser. Während anderswo im Land die Dorfgaststätten schließen, scheint die Kneipenlandschaft in der Röderaue regelrecht zu blühen.

Wer genau hinschaut, der sieht, dass das weniger damit zu tun hat, dass die Lokalitäten brummen. Sondern eher mit dem Willen der Lokalpolitik. Denn Betreiber der obigen Gaststätten sind – den Landgasthof Pulsen ausgenommen – keine Privatleute. Sondern die Visio OMR GmbH. Eine Firma, die zu hundert Prozent der Gemeinde Röderaue gehört und von dieser kontrolliert wird. Visio-Geschäftsführerin ist Kerstin Herklotz, Hauptamtsleiterin im Frauenhainer Rathaus und Ehefrau von Bürgermeister Lothar Herklotz (CDU). Kritiker sagen, dass durch dieses Modell Kneipen mit öffentlichem Vermögen unterhalten werden. Kneipen, die sich unter privatwirtschaftlichen Bedingungen nicht halten könnten.

Erweiterte Daseinsvorsorge

Der Bürgermeister holt bei dem Thema weit aus. „Fast alle Objekte sind mal privat betrieben worden“, so Lothar Herklotz. „Bis der jeweilige Bewirtschafter ausgeschieden ist.“ Die anschließende Suche nach neuen Privatpächtern sei erfolglos geblieben. Um das dörfliche Leben nach Schul- und Sparkassenschließung nicht noch weiter den Bach runter gehen zu lassen, habe der Gemeinderat danach entschieden: Die Visio übernimmt das Gaststättenpersonal und betreibt die Lokale.

Eine „erweiterte Form der Daseinsvorsorge“ sei das, rechtfertigt der Bürgermeister die außergewöhnliche Form öffentlicher Infrastruktur. Von den Bürgern würden die Gaststätten auch angenommen, jedenfalls für runde Geburtstage oder andere größere Jubiläen. Doch abgesehen davon werden die Gasthäuser offenbar nur mäßig frequentiert. Ein wirtschaftliches Erfolgsmodell scheint das Ganze insgesamt jedenfalls nicht zu sein. Bürgermeister Lothar Herklotz resümiert: „Das ist sehr holprig gelaufen die letzten Jahre.“

Wie holprig genau, ist schwer zu sagen. Denn die Gemeindetochter Visio schrieb zwar in den vergangenen Jahren rote Zahlen und schiebt ausweislich der jüngsten öffentlich verfügbaren Bilanz von 2015 große Verluste vor sich her. Wie viel die mit den Gaststätten zu tun haben, lassen die verfügbaren Wirtschaftsdaten jedoch nicht erkennen. Denn in die Zahlen gehen nicht nur die Ergebnisse der Gasthäuser ein, sondern auch das bis 2016 stark defizitäre Inselfest und weitere Visio-Geschäftsfelder.

Ob sich die Dorfgasthäuser wirtschaftlich tragen, wenn sie jemand auf private Rechnung betreibt, könnte sich aber bald zeigen. Denn die Röderaue muss die Lokale in private Hand abgeben. So will es die Rechtsaufsicht beim Landkreis. Die drängt bereits seit Jahren auf die Privatisierung – und angesichts der schwierigen Haushaltslage der Röderaue darauf, dass alle möglichen Stellschrauben gedreht werden, damit sich die Gemeindefinanzen zeitnah stabilisieren.

Offenbar sind den Aufsehern die bisherigen Konsolidierungsversuche der Gemeinde aber zu zögerlich. Lothar Herklotz zufolge musste die Röderaue jetzt handeln. Die Abgabe der bisher kommunal betriebenen Kneipen sei deshalb nun auf den Weg gebracht, so der Gemeindechef.

Privatisierung im ersten Halbjahr

„Wir haben uns das Ultimatum gestellt: Im ersten Halbjahr müssen die Objekte in die Privatwirtschaft überführt werden.“ Betreiber soll jeweils jemand sein, der bisher zum Personal der Visio gehört.

Angesichts des absehbar schwierigen Starts gibt die Gemeinde als Besitzer der Gasthaus-Immobilien den Neu-Selbstständigen eine Unterstützung. Als Vermieterin gewährt die Kommune den Pächtern einen auf 1,50 Euro halbierten Pachtpreis je Quadratmeter. Wirtschaftsförderung nennt das der Bürgermeister. Der Gemeinderat hat diesen Pachtverträgen zugestimmt.

Genau diesen Ansatz gab es allerdings schon mal 2016, als es hieß, dass mit der Rollmopsschänke und dem Radener Landgasthof ab 2017 zunächst zwei Objekte an Visio-Mitarbeiter gehen, die diese Lokale selbstständig betreiben. Auch damals hatte der Gemeinderat schon Pachtverträge abgesegnet. Nach SZ-Informationen scheuten die designierten Betreiber aber letztlich den Sprung in die Selbstständigkeit. Deshalb lief alles weiter wie gehabt.

Lothar Herklotz ist guter Dinge, dass die Lokale diesmal „an den Mann gebracht“ werden können. Ein Zurück zur Gemeinde für den Fall, dass die Privatisierung scheitert, werde allerdings „nicht für alle Objekte möglich sein“, so der Bürgermeister, dem es spürbar am liebsten wäre, wenn dieses Szenario nicht eintritt.

