Dorfgasthof wird Grieche Nach langem Leerstand soll der Gasthof wieder ein geselliger Ort werden – mit südlichem Flair.

Dem alten Gasthof in Großdobritz wird wieder Leben eingehaucht. Said Mahtal und seine Frau Chakar Sihem eröffnen diesen Freitag ein griechisch-mediterranes Restaurant an der wichtigsten Überland-Strecke nach Dresden. Die neuen Wirtsleute hoffen auch auf reges Interesse aus den umliegenden Orten. © Anne Hübschmann

Der Himmel in Großdobritz ist blauer geworden. Sogar abends, denn dann leuchtet weithin das Azurblau der Ägäis aus dem Dorfgasthof. Das riesige hinterleuchtete Wandbild hat Mahtal Said in Frankreich bestellt. Ein hauchdünner Kunststoff, in Fotooptik bedruckt, ziert nun Eingang und Decke des einstigen Dorfgasthofs. Eine Zäsur in der Geschichte der Gastwirtschaft. Denn ab diesen Freitag laden Mahtal Said und seine Frau Chakar Sihem in ihr neues griechisch-mediterranes Restaurant ein. Schon für den ersten Tag ist die Gaststube ausgebucht. Chakar Sihem braucht deshalb gar nicht lange überlegen, ob nicht vielleicht ein paar Tage mehr bleiben, um die Gardinen aufzuhängen, Tische zu stellen oder die neu gelieferte Küche einzuräumen. „Es ist alles da, jetzt geht es hintereinander weg“, sagt Chakar Sihem.

Viele Jahre herumgereist

Die attraktive Frau ist Trubel gewöhnt. Sie hat die letzten fünf Jahre in der Dresdner Altmarktgalerie im „Stilwahl“ als Verkäuferin gearbeitet. Der Großdobritzer Gasthof wird das erste berufliche Gemeinschaftsprojekt des Paares. Denn bislang ist der gebürtige Algerier Mahtal Said oft den Jobs allein hinterhergereist, seit er vor nunmehr 17 Jahren mit seiner Frau nach Deutschland kam. Die beiden hätte wohl auch nicht bleiben dürfen, doch als der älteste Sohn geboren wurde und schwer an Neurodermitis erkrankte, bekam das Paar eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Inzwischen haben sie drei Kinder, und der Älteste hat seine Krankheit gut überstanden. Die längste Zeit hat die Familie in Löbau gewohnt, zumindest die Mutter mit den Kindern. Er fand dort keine Arbeit, erzählt er und ging frühzeitig im Westen jobben. „Als Tellerwäscher habe ich angefangen“, sagt er. Bei Griechen, dann beim Italiener – Mahtal Said war in einigen Restaurants Küchenhelfer, eh er schließlich selbst Küchenchef wurde und sich nun seinen eigenen Gasthof gekauft hat. Zuletzt hat er im Poseidon in Dresden gearbeitet.

Mittagskarte für Berufstätige

Die Leute auf dem Dorf findet er offen und interessiert. Und wenn mal einer mufflig guckt, spricht ihn Mahtal Said an, wünscht einen schönen Tag. Die Meisten lächeln dann. Man muss sich eben erst kennenlernen. Mit dem neuen Gasthof könnte das schneller gehen, denn das Paar möchte daraus einen Treff machen, einen Ort für Familien und Durchfahrende gleichermaßen. Dass „der neue Grieche“ da erst einmal ganz bodenständig mit einer extra Mittagskarte für Berufstätige startet, ist da vielleicht nicht die schlechteste Idee. An besonderen Festtagen gibt es Buffet, zu Weihnachten und Silvester beispielsweise oder bei Familienfeiern. Der Küchenchef verspricht frische Küche, entsprechende Lieferverträge mit hiesigen Anbietern sind abgeschlossen. Einzig das griechische Brot wird eigens angeliefert, denn das wird hier so nicht gebacken. Die Familie hofft, hier anzukommen, wirtschaftlich eine Bleibe auf Dauer zu finden. Die Kinder gehen hier schon in die verschiedenen Schulen, die Freunde aus der Dresdner Region wohnen nicht zu weit weg. Dass das eigene Domizil ausgerechnet ein alter Dorfgasthof auf dem flachen Lande geworden ist, schreckt die neuen Wirtsleute nicht. Sie vertrauen auf einen Ort der Gastlichkeit und Geselligkeit. Im nächsten Jahr könnte sich Chakar Sihem auch gut einen kleinen lauschigen Weingarten vorstellen. Überdacht und anheimelnd beleuchtet, da wird sicher der ein oder andere halt machen. Das „Achillon“ soll ein guter Ort werden.

