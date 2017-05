Dorfclub denkt an Jung und Alt Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die keiner kann. Doch die Meinsberger zeigen seit 18 Jahren, dass es anders geht.

Die Metallband „Broke“ aus Dresden bot am Freitag in Meinsberg die bekannt harten Klänge. Ansonsten war das Fest diesmal eher punklastig. Das Publikum freute das. © Dietmar Thomas

Nachdem es in den letzten Jahren freitags musiktechnisch immer etwas härter zuging, weil vor allem Hardcore- und Metall-Bands eingeladen waren, ist es diesmal zur Freude vieler Besucher punklastig. „Frau Müller“ aus Roßwein eröffnete das Programm und übergab an „Broke“ aus Dresden, die in ihr eigentliches Metallprogramm auch einen Punksong eingebaut haben, „um uns ein bisschen an die anderen Bands anzupassen“, scherzt Markus, erklärt dann aber, dass das Lied schon länger im Programm ist.

Die „Helden der Arbeit“ aus Mochau liefern Deutschpunk vom Feinsten und lassen das Publikum tanzen. Krankheitsbedingt treten sie nur zu viert auf: „Wir sind heute nur zu 75 Prozent hier, geben aber 110 Prozent, dann reicht es fast!“

Pogo tanzen, also endlos im schnellen Takt springen, rempeln, untergehakt über die Tanzfläche toben, ist anstrengend. So macht es nichts, dass es nicht ganz so warm ist. Das Wetter zeigt sich wesentlich freundlicher als befürchtet. Hagel, Sturm und Starkregen waren angekündigt, mehr als viel Wind und eine halbe Stunde leichter Regen kommen in Meinsberg nicht an, sodass die großen Schirme reichen und weder das Konzert unterbrochen noch was am Samstagsprogramm geändert werden muss. „Racket“ und „Jockerface“ legen bis nach Mitternacht noch einen drauf und sorgen für gute Stimmung und müde Tanzfüße. „Bei dem Lineup ist der Eintrittspreis wirklich kein Geld. Es ist toll, dass das jedes Jahr so klappt“, freut sich Musiklehrer Roland Taffel, der selbst viele Nachwuchsbands begleitet und unterstützt hat.

Am Sonnabend ist die Musik deutlich ruhiger. Zum Feiern kommen jetzt alle Generationen zusammen. Die Kinder um Elsa Reichenbach haben einen Flohmarkt aufgebaut, auf dem sie gebrauchtes Spielzeug, Bücher und einige auch Kleidung verkaufen, um das Taschengeld aufzubessern oder es gleich in Waffeln oder Tombola-Lose umzusetzen. „Ich verkaufe meine Kinderkamera und das Tablet, das ist für Kinder genau das richtige“, lockt Elsa die interessierten Eltern.

Vor allem Eltern sind es auch, die sich um die Bühne versammeln, als die Ölgeister auftreten. „Die Kinder vom Spindelfaschingsclub unterstützen unser Fest schon viele Jahre. Dafür möchten wir euch besonders danken“, begrüßt Vereinschef Jens Koßack die kleinen Tänzerinnen. Nach ihrem Auftritt dürfen sich alle eine Fassbrause abholen. Die gibt es auch für die Kinder, die mit vereinten Kräften den Traktor ziehen. Mit ein wenig versteckter Hilfe kommen sie in Bestzeit über die Ziellinie. Der Jubel ist groß. Auch das „Team Ronny“, das diesmal mit 16,3 Sekunden am schnellsten war, freut sich über den Preis. Sogar eine Frauenmannschaft hat sich fürs Traktorziehen gefunden und bekommt dafür natürlich auch einen Preis überreicht. Die Mädels haben vorher beim Volleyballturnier teilgenommen und nur den fünften Platz gemacht. Deshalb jubeln sie über diesen, wenn auch konkurrenzlosen, ersten Platz beim Traktorziehen besonders.

Da sowohl für Kaffee und Kuchen als auch für warme Speisen gesorgt ist, verbringen die meisten Meinsberger den Sonnabend gleich auf dem Fest und tanzen am Abend zu DJ-Musik, bevor auch das 18. MOA – Meinsberg Open Air – zu Ende geht. Bereits jetzt gibt es Pläne fürs nächste Jahr und das Festival.

