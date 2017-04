Dorfbewohner gegen weiträumige Verlegung der B 169 Weil die Riesaer zügig zur Autobahn wollen, sollen die Gemeinden im Altkreis Nachteile hinnehmen. Das gefällt nicht.

Schon zweimal haben die Großweitzschener Räte den bestandsnahen Ausbau der B 169 favorisiert. Nun stand eine erneute Entscheidung, diesmal zur Vorplanung, an. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) schlägt drei Varianten vor – den bestandsnahen Ausbau und zwei Trassen über landwirtschaftlich genutzte Flächen (DA berichtete). Allerdings gab es eine wesentliche Veränderung zur bisherigen Planung. Die B 169 soll von Riesa kommend bis zu den Autobahnauffahrten eine Schnellstraße werden. Das heißt unter anderem, es gibt nur noch wenige Auf- und Abfahrten. Landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen die Straße nicht nutzen.

Nach längerer Diskussion entschieden sich die Räte mehrheitlich für den bestandsnahen Ausbau. Allerdings wurden zwei Forderungen aufgemacht: Niederranschütz und Gallschütz sowie die umliegenden Dörfer sollen weiterhin über die Kreisstraße mit Zu- und Abfahrt von der B 169 erreichbar sein. Außerdem bestehen die Räte darauf, dass Ersatzstraßen für den landwirtschaftlichen Verkehr geschaffen werden, damit die Landwirte nicht ausschließlich auf kommunale Straßen angewiesen sind.

„Eigentlich müssten wir keiner der Varianten einen Vorzug geben. Als Landwirt kann ich nicht zustimmen, weil in jedem Fall viel landwirtschaftliche Fläche versiegelt wird“, so Gemeinderat Dieter Horlacher. Nicht nur er brachte zum Ausdruck, dass der Wunsch der Riesaer, schnell auf der Autobahn zu wollen, Nachteile für die Menschen der anliegenden Gemeinden hat. „Es ist eine schwierige Entscheidung“, so Gemeinderat Jörg Ulmitz. Er könne die Ostrauer verstehen, die vor Wutzschwitz einen „Überflieger“ bekommen.

Dabei handelt es sich um einen riesigen Straßenknoten, der die einzige Auf- und Abfahrt für Ostrau werden soll – auch für die Firmen im Gewerbegebiet. Der gesamte Verkehr in Richtung Jahna, Pulsitz, Clanzschwitz müsste über die Kreuzung am Wilden Mann führen. „Es wird ein Verkehrschaos befürchtet“, so Ulmitz. Deshalb wolle er für die Variante drei, die über das Land führt, stimmen. Grundsätzlich findet der Gemeinderat, dass die Menschen, die in diesem Gebiet leben, zu wenig einbezogen worden sind.

Die Streckenführung über die Dörfer würde aber großen Einfluss auf die Anwohner von Döschütz haben, gab Gemeinderat Sven Krawczyk zu bedenken. Der Landwirt und Rätin Susann Munz plädierten nachdrücklich dafür, dass Ersatzstraßen für den landwirtschaftlichen Verkehr geschaffen werden müssen. „Wenn wir gezwungen sind, die kommunalen Straßen mit unseren großen Fahrzeugen zu nutzen, werden diese sicher schneller kaputt gehen.

Die Landwirte werden dafür von den Bürgern verantwortlich gemacht und die Kommune muss die Instandhaltung zahlen“, so Sven Krawczyk. Bei der Planung sei nicht an die Bevölkerung auf dem Land gedacht worden. „Wir bekommen etwas übergestülpt und müssen die Kröte schlucken“, so der Gemeinderat. Rat Arne Philipp kann das Problem der Riesaer verstehen, die schneller auf die Autobahn wollen. „Doch die Lösungen, die dafür angeboten werden, sind nicht optimal“, so Philipp. „Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera“, sagte Rat Jörg Burkert. In Anbetracht der Verantwortung gegenüber den Bürgen von Döschütz und der bisherigen Befürwortung des bestandsnahen Ausbaus, sollte an der ersten Variante festgehalten werden.

