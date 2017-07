Dorf-Jury startet Rundgänge Am 30. und 31. August schaut sich die Bewertungskommission in den Orten um, die schönstes Dorf im Landkreis sein wollen.

Oelsa, hier die Kirche des Rabenauer Ortsteils, bewirbt sich um den Dorftitel. © Archivfoto: Peter Kuner

Diese Woche hat die Bewertungskommission des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ ihre Arbeit aufgenommen. Das teilt das Landratsamt Pirna mit. Die Jury-Mitglieder werden zuerst die Antragsunterlagen der vier Orte aus unserem Landkreis sichten, die sich für den Wettbewerb beworben haben.

In den Wettstreit treten diesmal der Pirnaer Ortsteil Birkwitz-Pratzschwitz, das zu Rabenau gehörende Dorf Oelsa sowie Altenbergs Ortsteile Oberbärenburg und Schellerhau. Am 30. und 31. August wird die Bewertungskommission sich die Orte persönlich anschauen. Die Mitglieder der Jury seien jedenfalls schon jetzt gespannt, wie sich die Orte präsentieren werden, heißt es aus dem Landratsamt.

Beim Wettbewerb geht es nicht nur um ein hübsches Ortsbild. Die Juroren schauen sich auch an, ob sich die Ortsgemeinschaften Gedanken um Entwicklungskonzepte gemacht haben und welche wirtschaftliche Initiativen es gibt. Auch das soziale Engagement der Bewohner und kulturelle Aktivitäten spielen eine Rolle, ebenso natürlich die Baugestaltung und die Siedlungsentwicklung. Ganz unwichtig ist das Ortsbild bei der Bewertung also nicht, denn auch auf die Grüngestaltung wird Wert gelegt, und auch ob sich das Dorf mit seiner Bebauung gut in die Landschaft einfügt.

Die Jury besteht aus Mitarbeitern des Landratsames und anderer Institutionen, die ihr Fachwissen einbringen. So sind zum Beispiel Mitarbeiter des Bauamtes, des Umweltamtes oder der Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung vertreten, ferner auch Mitarbeiter aus den beiden Leader-Regionen Sächsische Schweiz und Silbernes Erzgebirge sowie der Behindertenbeauftragte des Landkreises. Die Organisation liegt in den Händen der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes. (SZ)

