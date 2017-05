Dorf bekommt neue Mitte In Goltzscha beginnen in dieser Woche die Arbeiten – und damit bereits die Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt.

© Symbolfoto: dpa

In dieser Woche sollen die Arbeiten für einen neuen Dorfplatz an der Kreuzung zwischen Dorfstraße und der Straße Am Bad in Goltzscha beginnen. Das kündigte die Gemeindeverwaltung Nünchritz jetzt an. Die Gesamtkosten werden auf etwa 76 000 Euro geschätzt, das Projekt wird vom Amt für Forst und Kreisentwicklung des Landratsamtes und der Europäischen Union im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum gefördert. Die Arbeiten sollen Mitte Juni abgeschlossen sein.

Bis dahin sollen die alten Befestigungen abgetragen sowie neuer Frostschutz, Schotter, Ökopflaster aus Beton beziehungsweise farbige Wegedecken eingebaut werden. Die angrenzenden Gehwege sollen zudem neue Borde und Betonpflaster erhalten sowie barrierefrei ausgebaut werden. Das Aufstellen von Sitzgelegenheiten und Spielgeräten sowie die Begrünung der Seitenbereiche werden die Arbeiten abschließen. Den Auftrag erhielt das Unternehmen Höptner Straßen- und Tiefbau aus Liebschützberg.

Durch die Neugestaltung des Platzes will die Gemeinde die Attraktivität des ländlichen Raumes steigern und das Zusammenleben im Dorf beleben. So soll dort künftig beispielsweise der Weihnachtsmarkt stattfinden. (SZ)

