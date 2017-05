Doppeltes Überholmanöver geht schief

Sebnitz. Auf der S154 ist ein Überholmanöver schiefgegangen. Am Mittwochmorgen war gegen 6.20 Uhr der Fahrer (58) eines Ford zwischen Lichtenhain und Mittelndorf unterwegs. Als er ein anderes Fahrzeug überholen wollte, touchierte er einen Daihatsu, dessen Fahrerin (54) ebenfalls im Überholen begriffen war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Navigationsgerät gestohlen

Pirna. Vier Autos wurden in Pirna demoliert. In der Nacht zum Mittwoch zerschlugen Unbekannte jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge, die auf der Siegfried-Rädel-Straße abgestellte waren. In der Folge stahlen sie aus einem der Autos ein Navigationssystem im Wert von etwa 170 Euro. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.