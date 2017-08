Doppeltes Pech für Skoda-Fahrer in Weißwasser Autofahrer fährt erst auf dem Bankett weiter. Dann übersieht er auch noch einen Baumstumpf.

Dieser Skoda ist am Donnerstagnachmittag auf dem Dach gelandet. © Joachim Rehle

Das ist echt Pech: Am Donnerstagnachmittag ist ein Skoda-Fahrer mit seinem Auto auf der B 156 nahe der Süßmuthlinie in Weißwasser aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Der Fahrer beschloss daraufhin, auf dem Bankett weiterzufahren, bis sich eine günstige Gelegenheit ergeben würde, wieder auf die Bundesstraße aufzufahren, so die Polizeidirektion Görlitz auf SZ-Anfrage.

Der Fahrer übersah dabei aber einen Baumstumpf, fuhr auf, wurde in die Luft geschleudert und landete schließlich auf dem Dach. Der Fahrer verletzte sich dabei. Sein Auto ist ein Totalschaden. (SZ)

