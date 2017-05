Doppeltes Jubiläum in Pieschen Ein Vierteljahrhundert gibt es das Fest Sankt Pieschen. Doch es gibt wieder Neues. Und 2017 noch einen zweiten Anlass zum Feiern.

Irgendetwas stimmt da doch nicht. Sind die Straßen nicht eine Woche zu früh abgesperrt? Haben sich die Handwerker, die die Bühnen aufbauen, im Datum geirrt? Nein. Weil am ersten Juniwochenende Pfingsten ist, findet das Stadtteilfest Sankt Pieschen schon eine Woche eher statt als gewöhnlich. Da müssen die Veranstalter aufpassen, dass die Tausenden Besucher nicht aus Gewohnheit zu spät zum Stadtteilfest erscheinen. Schließlich ist das Fest nach 25 Jahren schon zur Tradition geworden. Trotzdem gibt es immer wieder etwas Neues.

So beteiligen sich diesmal die beiden Kneipen &Rausch und der Jess Pub an der Ecke Bürger-/Oschatzer Straße. Sie sind zwei der neuen Gesichter in der sich entwickelnden Pieschener Gastrolandschaft und wurden erst im vergangenen Jahr eröffnet. Zwischen den Lokalen wird am Wochenende die Nordendbühne aufgebaut. Sie ist eine von 17 Stationen, an denen es von Freitagnachmittag bis Sonntagabend ein buntes Programm gibt. Auch die sogenannten Pieschener Melodien werden diesmal erstmals eingebunden. Die schlangenförmige Straße, auf der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sein sollen, wird erst am Mittwoch eingeweiht.

2017 gibt es in Pieschen aber noch einen zweiten Grund zu feiern: Das Viertel wird 725. 1292 wurde „Peschen“ – slawisch für Sandgegend – erstmals urkundlich erwähnt. Die Bewohner lebten bis ins 19. Jahrhundert hauptsächlich von Fischfang, Landwirtschaft und Imkerei. Mit Fertigstellung des Hafens 1859 am sogenannten Pieschener Winkel, wo sich heute die Molenbrücke und das Ball- und Brauhaus Watzke befinden, entwickelte sich Pieschen zum Arbeiterviertel. Kurz nach der Wende wurden die Häuser im großen Stil saniert. Heute wird Pieschen als Wohnort immer beliebter, gerade bei jungen Menschen. Das haben Investoren für sich entdeckt und schließen die Baulücken. So entstehen unter anderem auf der lange brachliegenden Fläche zwischen Leipziger und Bürgerstraße 114 Wohnungen. (SZ/sag)

