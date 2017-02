Doppeltes Jubiläum in Pieschen

Vom Arbeiterviertel zum beliebten Wohnort für Jung und Alt: Die Geschichte des Ortsamtes Pieschen ist alt und wechselhaft. In diesem Jahr wird 725. Geburtstag gefeiert. Das traditionelle Stadtteilfest Sankt Pieschen darf bei dem Programm nicht fehlen und jubiliert in diesem Jahr ebenfalls, es findet zum 25. Mal statt. Für die Jubiläumsauflage gibt es allerdings eine Neuerung.

Denn anders als sonst findet Sankt Pieschen diesmal nicht am ersten Juniwochenende statt. Weil diesmal Pfingsten auf dieses Wochenende fällt, hat sich der Veranstalterverein entschieden, das Fest eine Woche vorzuziehen und bereits vom 26. bis 28. Mai zu feiern. Dann verwandeln sich die Pieschener Straßen wieder in Tanzflächen, die Hinterhöfe in Plauder-Runden. Wer einen Teil zu dem doppelten Jubiläum in Pieschen beitragen möchte, kann sich noch bis Ende März auf der Homepage des Vereins anmelden. (SZ/sag)

www.sanktpieschen.de

zur Startseite