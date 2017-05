Doppeltes Heimspiel Gisela Passehr begleitete Dynamo Dresden einst nach Leeds und Porto. Freitagabend tritt ihr Verein bei Eintracht Niesky an.

zurück Bild 1 von 2 weiter Elf Jahre hat Gisela Passehr Spiele von Dynamo Dresden zwischen 1962 und 1973 von der Bank aus verfolgt. Heute sieht sie ihre Mannschaft wieder mal live. © André Schulze Elf Jahre hat Gisela Passehr Spiele von Dynamo Dresden zwischen 1962 und 1973 von der Bank aus verfolgt. Heute sieht sie ihre Mannschaft wieder mal live.

Gisela Passehr hat viele Fußballer von Dynamo Dresden behandelt. Hier liegt DDR-Nationalspieler Frank Ganzera auf ihrer Pritsche. Mit ihrem Team feierte die Medizinerin zwei Meisterschaften in der DDR. Aber Dynamo stieg auch zweimal ab.

Dynamo Dresden und Gisela Passehr das ist keine Liebe auf den ersten Blick gewesen. Als die junge Sportmedizinerin, die 1962 noch Gisela Israel hieß, gefragt wurde, ob sie Mannschaftsärztin der Fußballer werden möchte, da sträubt sie sich zunächst. Denn sie interessiert sich damals weder für Fußball, noch hat sie Lust auf Raubeine. Doch der Verein überzeugt sie mit Hartnäckigkeit. Und die vermeintlichen wilden Kerle entpuppen sich schnell als liebenswerte Männer. Die Kicker und die Doktorin schätzen sich bis heute.

Dynamo, sagt Gisela Passehr, sei wie ein Virus, den man nie wieder loswerde. Darum wird sie am Freitag auch das Gastspiel ihres ehemaligen Vereins live im Nieskyer Stadion verfolgen. Der Vorstand der Eintracht hat eigens einen Sitzplatz für die 83-Jährige organisiert, die zwischen 1962 und 1973 Mannschaftsärztin der Dresdner Fußballer gewesen ist. Mancher nennt sie sogar selbst eine „Dynamo-Legende“. Tatsächlich hat die junge Mannschaftsärztin gerade bei den internationalen Auswärtsspielen von Dynamo immer wieder für Aufsehen gesorgt. Eine Frau ist in der Männerdomäne Fußball damals ein Kuriosum. In den Zeitungsberichten vor den Spielen wird ihr manchmal mehr Platz eingeräumt als den Dresdner Fußballern.

Eine Anekdote verfolgt Gisela Passehr besonders hartnäckig. Als Dynamo Dresden 1967 in Glasgow gegen die Rangers spielt, hat sie nur ein grünes Kostüm im Gepäck. Das ist ausgerechnet die Farbe des Erzrivalen Celtic gewesen und die Mannschaftsärztin sorgt so unfreiwillig für einen Eklat. Schon einen Tag vor dem Spiel wird sie von der Polizei auf die problematische Farbwahl hingewiesen. Auch ein erklärender Zeitungsartikel am Spieltag hilft nichts. Die junge Frau ist von den schottischen Fußballfans gnadenlos ausgepfiffen worden. Sogar Bierflaschen wurden nach ihr geworfen. Erst als sie einen blauen Regenmantel überstreifte, kehrte Ruhe ein. Blau ist die Farbe der Glasgow Rangers.

Den Rummel um ihre Person hat Gisela Passehr weder in Schottland noch anderswo verstanden. „Bis heute wundere ich mich, dass keine Frauen nachgezogen sind“, sagt sie. Für die Erfahrungen die sie in den Jahren bei Dynamo sammeln konnte, ist sie dem Verein bis heute sehr dankbar. „Aufregend war es immer“, erzählt die Seniorin. Insbesondere die Auswärtsspiele im kapitalistischen Ausland seien echte Erlebnisse gewesen. Kaum ein DDR-Bürger ist in diesen Jahren so viel herumgekommen wie Gisela Passehr. Aarhus, Amsterdam, Glasgow, Leeds, Liverpool, Porto, Stockholm und Turin – die Liste ihrer Reisen mit der Mannschaft ist lang. Und während die Fußballspieler Mittagsschlaf halten müssen, bleibt ihr Zeit, fremde Städte zu erkunden.

„Abhauen wäre für mich nie infrage gekommen“, sagt Gisela Passehr. Dafür habe sie sich ihrer Familie und den Freunden in der Heimat viel zu verbunden gefühlt. Auch der Verein wächst ihr Jahr für Jahr mehr ans Herz. Nach ihrer ersten Saison will sie den ungewöhnlichen Nebenjob als Mannschaftsärztin noch abgeben. Doch als Hans-Jürgen Kreische bei ihr persönlich vorspricht, sich nach den Gründen für ihren Rückzug erkundigt und sie bittet, zu bleiben, imponiert ihr das. „Das war wie ein Ritterschlag“, erzählt sie. In den folgenden Jahren bringen manche Spieler sogar ihre Familienmitglieder mit zu ihr.

Doch so herzlich das Verhältnis zu manchen Spielern von Dynamo Dresden damals auch ist, ihre Arbeit beim Sportmedizinischen Zentrum in Dresden bringt die Ärztin auch zunehmend in einen Gewissenskonflikt. „Sportmedizin ist eigentlich eine schöne Sache“, sagt Gisela Passehr, „doch damals ist auch Schindluder getrieben worden.“ Alles konnte sie nicht mittragen. Als auch ihre Ehe in die Brüche geht, will sie sich verändern. Zumal sie sich 1973 auch zu alt wähnt, um die Fußballer in Vollzeit zu betreuen. Sie zieht es in die Oberlausitz, in die Nähe ihres Studienfreundes Heinz, den sie später auch heiratet. „Er ist das beste, das mir im Leben passiert ist“, sagt sie.

Doch ihre Vorgesetzen sind zunächst wenig begeistert, als die Sportmedizinerin im beschaulichen Nieder Seifersdorf bei Niesky eine Praxis übernehmen möchte. „Das gab richtig Ärger“, sagt Gisela Passehr. Denn eigentlich sei sie als Sportärztin für den Bezirk Potsdam vorgesehen gewesen. Doch ihr widerstrebt es Funktionär zu werden. „Darum bin ich nicht Arzt geworden“, sagt sie rückblickend. Die Arbeit mit den Menschen auf dem Dorf liegt ihr mehr. „Ich komme ja selbst vom Land und konnte den Bauern daher auch den Unterschied zwischen Runkel und Hafer erklären“, sagt Gisela Passehr mit einem Lächeln. Sich unter Männern durchzusetzen ist ihr nie schwer gefallen.

Gebürtig stammt die Medizinerin aus der Uckermark. Nach dem Studium in Rostock lernt sie in der Klinik in Fürstenberg ihren ersten Mann Siegfried Israel kennen. Der steigt schnell zu einem der führenden Sportmediziner des Landes auf und betreut als Arzt unter anderem die DDR-Mannschaft bei der Friedensfahrt und den Olympischen Spielen. Als ihr Mann 1962 Chefarzt des Sportmedizinischen Rehabilitationszentrums in Kreischa wird, folgt sie ihm nach Sachsen. Für einen Nebenjob als Mannschaftsarzt von Dynamo Dresden fehlt dem Gatten aber die Zeit. Also übernimmt seine Frau die Aufgabe und hat das bis heute nicht bereut.

Denn der Verein ist für sie auch ein Stück Familie geworden. Noch heute erhält sie regelmäßig Glückwünschen zum Geburtstag. Und als die Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden vor zwei Jahren in Reichenbach aufgelaufen ist, da musste sie auf Bitte der Spieler sogar auf der Bank Platz nehmen. Ganz wie in den alten Zeiten. Mittlerweile ist sie mit allen Spielern auch per Du. Als sie ihnen das bei ihrer Abschiedsfeier angeboten hat, konnte das mancher so schnell gar nicht annehmen, erinnert sie sich. „Das dürfen sie uns nicht übelnehmen“, zitiert sie Spieler von damals, „aber dafür haben wir zu viel Respekt vor ihnen.“ Von wegen Raubeine. „Das fand ich umwerfend“, sagt Gisela Passehr und wirkt noch heute gerührt.

Ihr Herz schlägt auch beim Spiel am Freitagabend für Dynamo. Wenngleich sie sich den Nieskyern sehr verbunden fühlt. Denn die seien ein wunderbarer Menschenschlag. Mit ihrem Mann hat sie in der Stadt viele schöne Jahre verbracht, ehe beide 1999 an die Ostsee gezogen sind. Nach dem Tod ihres Mannes ist Gisela Passehr nun vor drei Jahren wieder gerne nach Niesky zurückgekehrt. „Ich brauchte mich nicht einleben“, sagt sie und freut sich auf ein doppeltes Heimspiel.

