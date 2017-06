Doppelter Zuschuss für Mandaukaserne noch nicht bestätigt

Gelingt es Stadt und Eigentümer, die Zittauer Mandaukaserne neu zu beleben? © Rafael Sampedro

Zittau. Auch Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) hat erfahren, dass der Freistaat den angekündigten Zuschuss des Bundes in Höhe von 3,88 Millionen für die Belebung der Mandaukaserne verdoppeln will. Das sagte er während des Verwaltungs- und Finanzausschusses auf Anfrage von Stadtrat Jörg Gullus (parteilos), der sich auf einen Bericht der SZ bezog. Eigenen Angaben zufolge hat der OB nun das Landesamt für Denkmalpflege gebeten, diese Aussage offiziell zu untermauern. Auf Anfrage der SZ äußerte sich das Amt bisher nicht zu der Förderung des Zittauer Projekts. Der SZ liegt ein Papier vor, in der von der möglichen Verdopplung die Rede ist.

Die Stadt Zittau hatte auf ihren Antrag und ihre Konzeptidee hin vom Bund eine Förderung von knapp vier Millionen Euro für die Mandaukaserne in Aussicht gestellt bekommen. Derzeit befürchtet der OB aber, dass Zittau das Geld nicht erhält und an einen Investor weiterreichen kann, weil der neue Eigentümer der Mandaukaserne die Konzeptidee nicht wie vom Bund gefordert bis Ende Juni qualifizieren wird. Die Stadt hat den Bund deshalb gebeten, Zittau und dem Eigentümer Zeit bis zur Klärung der Situation einzuräumen. (SZ/tm)

