Doppelter Skulpturensommer Die Schau einzigartiger Plastiken verbindet dieses Jahr Pirna und Decin. Sie steht im Zeichen einer überragenden Künstlerin.

Pirna/Decin. Freunde der plastischen Bildhauerei werden in diesem Jahr doppelt sehen – und das im wörtlichen Sinn: Pirna wird am 7. Mai den diesjährigen Skulpturensommer eröffnen, der erstmals gleich an zwei Orten daherkommt: Die Figurenschau verbindet die beiden Partnerstädte Pirna und Decin. Sowohl in den Bastionen der ehemaligen Festung Sonnenstein als auch im Rosengarten auf Schloss Decin werden 80 figurale Werke von insgesamt 21 Bildhauern aus drei Ländern zu sehen sein. Die Werke sollen laut der Ausstellungs-Kuratorin Christiane Stoebe sowie der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna (KTP) zum Nachdenken über die Vielfalt des Menschseins in all seiner Größe, aber auch deren Verletzbarkeit, anregen.

Und die beiden Schauplätze sind nicht die einzige Besonderheit: Der diesjährige Skulpturensommer steht im Zeichen einer herausragenden Künstlerin – Käthe Kollwitz, deren Geburtstag sich zum 150. Mal jährt. Neben Skulpturen von ihr zeigt die Ausstellung Werke weiterer bedeutender deutscher Künstler wie Ernst Barlach, Gustav Seitz, Will Lammert, Fritz Cremer und Waldemar Grzimek. Ein vielfältiges Rahmenprogramm aus Führungen, Lesungen, Filmen und Wandelkonzerten begleitet die Ausstellung an beiden Orten und soll den Austausch über Grenzen hinweg fördern. Der Skulpturensommer 2017 geht bis zum 30. September.

