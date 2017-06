Doppelter Schmuck-Diebstahl

Gasflasche auf der Autobahn verloren Bautzen. Ein Kleintransporter hat am Donnerstag auf der Autobahn bei Bautzen eine Gasflasche von seiner offenen Ladefläche verloren. Diese fiel auf die Fahrbahn schlug dabei Leck. Ein Pkw-Fahrer erkannte die Gefahr und verständigte die Polizei. Beamte des Autobahnpolizeireviers stoppten daraufhin den Verkehr. Die Berufsfeuerwehr Bautzen barg das Gefahrgut. Die sechs Kameraden entleerten den Behälter kontrolliert. Die A 4 war zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Bautzen-West für etwa 30 Minuten gesperrt.

Versuchter Autodiebstahl Bautzen. Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag in Bautzen offenbar versucht, an der Kantstraße zwei Audi A 5 zu entwenden. Die Unbekannten beschädigten dabei die Schlösser der Fahrertüren der beiden Fahrzeuge, ließen dann aber von den Autos ab. Den Sachschaden schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 2 000 Euro.

Ruhepause auf dem Seitenstreifen Pulsnitz. Weil er offenbar keinen Platz auf einem Stellplatz für seine gesetzlich vorgeschriebene Ruhepause bekommen hatte, parkte ein 21-Jähriger seinen Lastwagen am Donnerstag auf dem Seitenstreifen der A 4 zwischen Pulsnitz und Ohorn. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers ging zunächst von einer Panne aus und sicherte den ungünstig stehenden Sattelzug. Bei der Suche nach dem Fahrer stellten die Beamten fest, dass dieser in der Kabine schlief. Die Polizisten weckten den Mann und leiteten ihn zum nächstgelegenen Gewerbegebiet.

Zeugen gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich zwischen dem 15. und 29. Mai ereignet hat. Dabei haben Unbekannte von einem Firmengelände an der Wilthener Straße in Bautzen etwa 20 Lkw-Batterien mit einem Einzelgewicht von je circa 40 Kilogramm gestohlen. Dabei entstand Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugenhinweise an: 03591 3560

Schmuck gestohlen Rammenau. Diebe sind am Donnerstag in das Haus einer 82-Jährigen an der Rammenauer Hauptstraße eingedrungen. Die Frau arbeitete während des Diebstahls im Garten. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von etwa 2 000 Euro.

Ford von Bahnhof verschwunden Bischofswerda. In der Nacht zu Freitag haben Diebe in Bischofswerda einen Ford S-Max gestohlen. Das graue Fahrzeug war auf die amtlichen Kennzeichen BIW BS 2 zugelassen und stand am Bahnhof. Den Zeitwert des zwei Jahre alten Autos bezifferte der Eigentümer mit rund 32 000 Euro. Nach dem Ford wird international gefahndet.

Uhren mitgenommen Bretnig. Offenbar durch die Hintertür verschafften sich Diebe zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag am Bretniger Charlottengrund Zutritt zu einem Zweifamilienhauses. Sie stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag, Schmuck und mehrere Uhren. Schaden: rund 600 Euro.

Diebstahl auf Baustelle Feldschlößchen. Eine Rüttelplatte wurde am Mittwochnachmittag von einer Baustelle am Lindenweg in Feldschlößchen gestohlen. Der etwa 100 Kilogramm schwere, hellgrüne Verdichter der Marke „Zipper“ stand hinter einem Carport. Schaden: rund 500 Euro.