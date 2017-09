Doppelter Heimspieltag Reichlich Handballkost in der Region: Sonnabend spielen die Waldheimer Teams zu Hause, am Sonntag die Neudorf/Döbelner.

Sven Dreyer und die Handballer des VfL Waldheim 54 wollen nach der 29:36-Heimniederlage vergangene Woche gegen die HSG Freiberg II eine Steigerung hinlegen, um die Punkte diesmal in Waldheim zu behalten. © André Braun

Sachsenliga Männer

Der erste echte Prüfstein: Die HSG Neudorf/Döbeln (5./2:0) hat nach der Spielpause in der Vorwoche den SV Koweg Görlitz (6./0:2) zu Gast. Das ist einer der genannten Favoriten auf den Meistertitel. Die Ostsachsen sind ein spielstarkes Team, das schon längere Zeit das Niveau in der oberen Tabellenhälfte mitprägt.

Die Neudorf/Döbelner müssen deshalb auf einen selbstbewussten und siegorientierten Kontrahenten gefasst sein. Kann der Gastgeber die schon sichtbare spielerische Steigerung in diesem Spiel erfolgreich umsetzen, dann sind reelle Chancen auf einen weiteren vollen Erfolg vorhanden. „Wir treffen auf eine der attraktivsten Mannschaften der Liga, die einen kompakten und schnellen Handball spielt. Außerdem bringen die Görlitzer immer einige Auswärtsfans mit, sodass es in der Halle eine angenehme Atmosphäre geben wird“, sagte HSG-Trainer Thomas Schneider und kündigte an: „Sonntag 18 Uhr Döbeln – Heimspiel – Ziel Heimsieg!“

Sachsenliga Frauen

Als Tabellenführer empfängt die HSG Neudorf/Döbeln (1./4:0) in eigener Halle den SSV Heidenau (6./2:2). Bisher verlief der Saisonstart für die Einheimischen optimal. Und das Heimspiel gegen die soliden Gäste bietet beste Voraussetzungen, um den Punktestand weiter zu erhöhen. Dazu muss bei der HSG alles wie in den beiden vorherigen Partien laufen und der SSV zudem als ebenbürtiger Konkurrent ernst genommen werden. Bekommen das die Gastgeberinnen so hin, dann sollte der Heimsieg auch gelingen. „Heidenau ist ein langjähriger, kämpferisch starker Gegner. Dennoch sind wir favorisiert und wollen beide Punkte in Döbeln behalten“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (7./2:2) hat erneut Heimrecht und spielt gegen die HSG Freiberg II (10./2:2). Die Freiberger waren in der Vorsaison in der Staffel West als Tabellendritter eine echte Spitzenmannschaft und das werden sie in Waldheim auf dem Spielfeld demonstrieren. Der VfL wird damit auch mit dem nötigen Respekt gegenüber der HSG in die Begegnung gehen. Es ist eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten, in der es darauf ankommt, eine ordentliche Leistung auf die Platte zu bringen. In eigener Halle kann sich der VfL den vollen Erfolg sichern, wenn für ihn alles optimal läuft. VfL-Trainer Mario Piasecki sagte: „Im Training haben wir diese Woche vor allem Wert auf die Abwehrarbeit gelegt, die zuletzt das größte Manko war. Wir werden versuchen, die Freiberger mit verschiedenen Deckungssystemen zu stören und alles daran setzen, dass wir die Punkte in Waldheim behalten.“

Verbandsliga Männer Staffel West

Zum dritten Mal hintereinander spielt der Aufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II (8./2:2) zu Hause. Mit der HSG Rottluff/Lok Chemnitz (10./1:3) reist der Tabellenachte des Vorjahres an. Die HSG wird die Gäste nicht unterschätzen, denn die Chemnitzer gehören praktisch zum Inventar der Verbandsliga und sind damit auch spielerisch ernstzunehmen. Kann der Aufsteiger aber sein derzeitiges Leistungsvermögen richtig umsetzen, dann sollten die Gastgeber die Punkte holen. „Wir müssen das Spiel der vergangenen Woche abhaken, neu durchstarten und versuchen, gegen die Chemnitzer einen Punkt zu holen“, sagte HSG-Trainer Marc Süße, der personell nicht aus dem Vollen schöpfen kann.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Das Spiel VfL Waldheim 54 (4./3:1) gegen den HC Rödertal III (6./2:2) ist von Rödertal abgesagt worden.

Bezirksliga Männer Leipzig

Bei der SG Lok Wurzen (8./0:2) ist der SV Leisnig 90 (10./0:2) zu Gast. Nach der doch unerwartet deutlichen Niederlage beim Aufsteiger in Naunhof muss sich der SVL steigern. Sonst droht in Wurzen die nächste Schlappe und damit wäre der Saisonstart total danebengegangen. Dazu muss es aber nicht kommen. Die Gastgeber waren in der Vorsaison das Schlusslicht der Liga und es ist nicht damit zu rechnen, dass sie ihre Form sensationell verbessert haben. Somit reisen die Leisniger chancenreich nach Wurzen.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Im Heimspiel der HSG Neudorf/Döbeln II (2./3:1) gegen den Leipziger SV Südwest II (8./0:4) sind die Gastgeberinnen als Favorit anzusehen. Im Normallfall dürfte für den amtierenden Vizemeister gegen den Zehnten der Vorsaison nichts schiefgehen. Die spielerischen Vorteile liegen aufseiten der HSG und das wird sich letztlich auch auszahlen.

Bezirksklasse Frauen Chemnitz

Beim Burgstädter HC II (10./0:2) ist die HSG Muldental 03 (1./4:0) zu Gast. Bisher lief es für die Roßweinerinnen optimal und sie werden auch in Burgstädt mit festem Siegeswillen antreten. Der letztjährige Tabellenzehnte ist auch in seiner Halle nicht unverwundbar. Kann die HSG die Leistungen der bisherigen beiden Spiele erneut zeigen, dann ist ein weiterer Erfolg möglich.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Im Nachbarschaftsderby stehen sich der VfL Waldheim 54 III (4./2:2) und der SV Leisnig 90 (5./0:0) gegenüber. Während die Waldheimer schon zwei Begegnungen absolviert haben, steigen die Leisniger erst mit diesem Spiel ins neue Spieljahr ein. Der VfL hat also den Vorteil, schon etwas eingespielt zu sein. Das könnte auch den Ausschlag für einen Heimsieg der Zschopaustädter geben. Die Bergstädter werden sich aber nicht kampflos ergeben.

Beim SV Grün-Weiß Niederwiesa II (5./0:0) ist die HSG Muldental 03 (3./2:2) zu Gast. Die Grün-Weißen sind für Muldental eine bisher unbekannte Mannschaft und die HSG muss sich deshalb auf alles einstellen. Die derzeitige Form der HSG erscheint aber schon recht ansprechend, das haben die bisherigen beiden Auftritte gezeigt. Damit sollten die Gäste auch in Niederwiesa eigene Siegchancen besitzen.

