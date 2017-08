Fußball – Landesklasse Frauen Doppelter Doppelschlag Die SpG Lok Döbeln/BC Hartha hat im Leipziger Süden nichts anbrennen lassen. Mit einem 4:0- Sieg traten sie die Heimreise an.

Nach ihren beiden Toren zum Auftakt erzielte Susann Grandke in Leipzig sogar drei Treffer. © André Braun

Die Spielerinnen von Landesklassenmeister SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha haben ihre Auswärtsaufgabe bei Roter Stern Leipzig souverän gemeistert. Mit 4:0 (2:0) gewannen die Mittelsächsinnen deutlich und rangieren hinter dem großen Meisterschaftsfavoriten Phoenix Leipzig auf dem zweiten Tabellenplatz.

Bei vergangenen Spielen haben sich die Schützlinge von Trainer Thomas Jäschke auf dem kleinen Platz in Connewitz stets recht schwergetan. Diesmal allerdings dominierte der vorjährige Titelträger mit Ausnahme der ersten zehn Minuten komplett. Die Döbeln/Harthaerinnen spielten gut zusammen, ließen allerdings zahlreiche Torchancen ungenutzt. „Das einzige Manko im Spiel“, so der Trainer. Die zu einem klaren Sieg nötigen Treffer fielen dennoch. Mit zwei Doppelschlägen stellten die Gäste den Endstand her. Zunächst trafen in Halbzeit eins Susann Grandke und Jana Uschner in der 13. und 14. Minute zum 0:2-Halbzeitstand und dann erhöhte Kapitänin Grandke Mitte der zweiten Halbzeit durch Treffer in der 69. und 73. Minute zum 0:4-Endstand. (DA/dwe)

Roter Stern Leipzig – ESV Lok Döbeln/BC Hartha 0:4 (0:2)

SpG ESV Lok Döbeln/BC Hartha: Werner, Giesecke, Polster, Grandke, Wittig, Eschner, Uschner, Hempel, Schmidt (46. Schwärig), Potas, Matthias(74. Liebschner)

Tore: 0:1 Grandke (13.), 0:2 Uschner (14.), 0:3, 0:4 Grandke (69./73.)

Schiesrichter: Jeremiasch (LVB Leipzig)

Zuschauer: 30

zur Startseite