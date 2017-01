Doppelter Autodiebstahl in Wittgendorf

Zittau. Im Zittauer Ortsteil Wittgendorf waren am Montagmorgen Einbrecher unterwegs. Gegen 2.30 Uhr wurden Anwohner an der Hauptstraße von Geräuschen geweckt. Das meldete eine Polizeisprecherin. Als sie nach dem Rechten sahen, wurden sie noch Zeugen, wie ihre Autos in die Dunkelheit davonfuhren, berichtete die Polizei weiter.

Unbekannte Täter waren in das Haus eingedrungen und hatten sich der Autoschlüssel bemächtigt. Sie entwendeten einen Renault Twingo im Wert von circa 1 200 Euro und einen Renault Mégane, der nach Angaben der Besitzer noch etwa 3 000 Euro wert war. Die Polizei ermittelt. (szo)

